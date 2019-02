Deller, knæ, bryster og dillere ... Alt er belyst, når TV 2 Zulu starter, hvor en god date slutter: Helt nøgent

Ingen overflødige kilo eller mærkelige rynker kan skjule sig i det skarpe lys, når TV 2 Zulu på søndag for første gang sender ’Date mig nøgen’, den danske version af et populært britisk datingprogram. Men hvorfor har man lyst til at smide kludene på tv i jagten på kærligheden? Fire deltagere fortæller, hvorfor det er så fedt, at de ville gøre det igen.