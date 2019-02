Gorpcore-typerne, der sjosker rundt i Københavns gader, har også invaderet tv, YouTube og biograflærredet

FOR ABONNENTER

Gorpcore er et mode- og kulturfænomen, der for alvor fik sit gennembrud i Danmark for et par år siden, efter at en artikel på K-forum foldede begrebet ud som ny allestedsnærværende modedille. For lige pludselig gik alle de hippe rundt og lignede lækre naturvejledere med Ib Michael-ansigtskulør og tjavset tørshampoo-hår. Artiklen beskrev Gorpcore som »klassisk outdoor-tøj i grundfarver med et strejf af undergang og samfundskritik. Et modemæssigt trailmix, hvor man er klædt på til blæst og regn i både symbolsk og praktisk betydning.« Gorpcore er en sammentrækning af ’gorp’, som er en blanding af nødder og tørret frugt, der er obligatorisk føde for outdoortyper, og ’normcore’, som er en modetrend, der dækker over uprætentiøs dagligdagspåklædning.