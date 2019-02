Israelsk film vinder overraskende hovedpris på Berlinalen

Dannark fik også en uventet sølvbjørn til fotografen Rasmus Videbæk for den norske ’Ud at stjæle heste’

Berlinalen formåede også i sin version nummer 69 at leve op til sit ry for at overraske med vinderen af den største pris, Guldbjørnen for den bedste film, som i år går til den israelske ’Synonymes’ af Nadav Lapid.

Filmen følger den unge israeler Yoav, som rejser til Paris for at slippe af med sin nationale identitet og blive fransk.

»Jeg ved, at mange i Israel og måske også i Frankrig vil finde, at denne film er kontroversiel, men det er ok at være kontroversiel«, sagde Nadav Lapid i sin takketale.

Han takkede særligt sin mor, som har klippet alle hans film, også den sidste, selv om hun var dødssyg og døde i sommer.

»Hun arbejdede med at klippe filmen på sygehuset til det sidste«, sagde instruktøren.

Danmark fik en sølvbjørn

Den kinesiske storfavorit til Guldbjørnen, ’Farvel, min søn’, måtte ’tage til takke’ med to priser for henholdsvis bedste skuespillerinde og skuespiller.

Selv om Lone Scherfigs åbningsfilm i hovedkonkurrencen ’The Kindness of Strangres’, som ventet måtte forlade festivalen tomhændet, blev der dog en dansk pris på Berlinalens festaften.

Sølvbjørnen for en særlig kunstnerisk præstation gik nemlig til den danske fotograf Rasmus Videbæk for sin rolle bag kameraet i den norske ’Ud at stjæle heste’ af Hans Petter Moland.

Rasmus Videbæk, 46 år, har bland andet filmet ’Kongekabale’ og ’En kongelig affære’, der vandt to sølvbjørne på Berlinalen i 2012.

»Jeg takker af hele mit hjerte for denne pris. Landskabet spiller en særlig vigtig rolle i Ud at stjæle heste. Instruktøren Hans Peter Molland sagde fra starten, at landskaberne skulle skildres på en måde, så de også afspejlede karakterernes indre drama. Det forsøgte jeg så«, forklarede Rasmus Videbæk i sin takketale.

Han var særlig glad for prisen, fordi filmen er baseret på hans yndlingsroman af Per Petterson.

Mafiafilm blev også hædret

Også den italienske trio bag året bedste manuskript glædede sig over deres sølvbjørn for mafiafilmen ’La paranza dei bambini - Piranha’.

»Det er blevet svært at sige sandheden i Italien, så prisen falder på et godt sted«, sagde Roberto Saviano, som har skrevet den bog, som filmen er baseret på.

For en tidligere praktikant på Berlinalen var det en særlig ære at gå op ad den røbe løber og modtage en sølvbjørn, forklarede tyske Nora Fingscheid.

»Jeg var praktikant her for 12 år siden og gik rundt og hængte plakater op. Det her havde jeg aldrig regnet med skulle ske dengang«, sagde en lykkelig Nora Fingscheid.

Afgående festivalchef blev hyldet

Allerede inden prisuddelingen gik i gang, var publikum i det fyldte Berlinale Palast i følelsernes vold.

Den afgående festivalleder Dieter Kosslick nemlig blev hyldet med et sammendrag af højdepunkter og med en tale af den tyske kulturminister, Monika Grütters. Hun betegnede ham »som en filmhelt fra virkeligheden«.

I sin tale til Dieter Kosslick, der måtte tørre øjnene undervejs, roste ministeren festivallederen for »med modig standhaftighed at have forsvaret forfulgte kunstnere og stillet et biograflærred til rådighed for dem«.

Gennem sine 18 år har Dieter Kosslick ifølge Monike Grütters: »placeret Berlinalen på fronten af vor tids kontroverser og debat med film, der belyser sociale urimeligheder og tager stilling, med tydelig bekendelse til samfundsmæssig medansvar for filmskabere og med en konsekvens indsats for ligeberettigelse«, sagte Grütters.

Fra 1. maj står italienske Carlo Chatrian og tyske Mariette Rissenbeek for ledelsen af festivalen.

Stående applaus til Bruno Ganz

Mens Dieter Kosslick, som kulturministeren, kaldte »en af de helt store«, først forlader sit job endelig den 1. maj, tog Tyskland i går afsked med Bruno Ganz. Den svejtsiske skuespiller modtog sit sidste bifald fra Berlinalen, hvor hele salen rejste sig op i applaus for skuespilleren, der døde i lørdags, 77 år gammel.

Han var måske især kendt og respekteret for sine hovedroller i to berliner-film, ’Der Himmel über Berlin’ (Himlen over Berlin) af Wim Wenders og ’Der Untergang’ af Oliver Hirschbiegel.

Her er aftenens vigtigste priser på Berlinalen:

Prisen for bedste film, Guldbjørnen, går til den israelske ’Synonymes’ (Synonymer).