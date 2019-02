#NotoriousRBG: Feminister hylder 85-årig højesteretsdommer som popikon

Højesteretsdommeren Ruth Bader Ginsburg er i en sen alder blevet et popkulturelt fænomen i USA. Unge feminister har fået øjnene op for den progressive dommers pionerarbejde inden for ligestilling og hylder hende med memes og merchandise. Nu fortæller to aktuelle film historien om den stille ældre kvindes badass bedrifter.