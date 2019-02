Ingen er tandløs nok til at være vært for oscarshowet

På en måde er det jo nemt nok: Hvis Billy Crystal, mangeårig oscarvært, stadig er i live, så få ham tilbage. Understreg over for ham, at jo mere onkelagtige hans jokes er, og jo mere genbrug fra 70’erne de indeholder, jo bedre.

Eller for at være på den helt sikre side: Ind fra glemslen med Bob Hope, der hostede, som det hedder med amerikansk udtale, 19 år i perioden 1939-1977.

Nå okay, Bob Hope er død. Han blev 100, så jeg skulle da lige google det.

I en verden, der er så polariseret, at vi alle lister rundt på ømme tæer og undgår at komme til at pisse på nogens risengrød, er oscarshowet, der sendes natten til mandag dansk tid, blevet et gidsel. Eller et tilsyneladende totalt paralyseret amerikansk filmakademi har taget sig selv om gidsel, er måske rimeligere at sige.

Kapitulationen

For efter at have droppet Kevin Hart som en varm kartoffel i rollen som vært for den 91. oscaruddeling, fordi han engang i de sociale mediers spæde år havde ytret sig grænsehomofobisk og var træt af at skulle undskylde for 117. gang, stod akademiet længe uden en vært.

Senest evigt medgørlige Billy Crystal overtog et oscarshow, var fra Eddie Murphy, der havde vundet tjansen i 2011. Men da showets producer, Brett Ratner, blev tvunget af pinden, sagde Murphy op i solidaritet. Ratner havde bl.a. ymtet, at »prøver er for svanse«.

Hvilket de jo (ikke) er.

fakta Oscar for 91. gang Første gang, de uddelte Oscaren, var i 1929. Det var en lillebitte brancheaffære på Hollywood Roosevelt Hotel, der tog 15 minutter. Det længste, et oscarshow har varet, var godt fem timer. I år har Det Amerikanske Filmakademi bekendtgjort, at showet skal holdes inden for tre timer, og der har været bakset en del med, hvad der så skulle udelades i forhold til foregående år. Tanken om, at visse af de mere ’usexede’ og dermed mest filmfaglige priser skulle uddeles i reklamepauserne, er de gået væk fra igen. Sikkert er det dog tilsyneladende, at man i år kun liveopfører halvdelen af de sange, der er nomineret til bedste sang. Det er muligt at indlægge sig verdensry uden at være vært, men blot ved at overrække en pris. Det beviste Warren Beatty og Faye Dunaway i 2017, da de åbnede en forkert kuvert og kom til at uddele prisen til ’La La Land’ i stedet for den retmæssige vinder, ’Moonlight.

Ingen komiker og/eller talkshowvært med nogen selvrespekt vil love, at ingen bliver stødt på bare en eneste manchet på deres sponsorerede tøj i løbet af et flere timer langt underholdningsshow, så der dukkede aldrig en erstatning for Kevin Hart op, og for nylig kapitulerede akademiet og besluttede at gennemføre uden vært.

Uden vært ...?

Det er sket én gang før. For 30 år siden. Den aften huskes stadig som den aften, alt gik galt.

For dem af os, der er revnende ligeglade med, hvem der vinder og ikke vinder en Oscar, var værten det eneste anker, den eneste garant for i hvert fald en smule sjov og respektløs ballade. Det er altid fedt at opleve multimillionærer blive mobbet – af endnu en multimillionær.

Nogle af værterne i de senere år har været brutale, kun afbrudt af de næsten demonstrativt harmløse. Hugh Jackman kunne svinge sine lamselår, mens Frasiers lidt pjevsede lillebror, Neil Patrick Harris, bøffede sig op til at skose gæsterne og implicit dermed de nominerede og ikke mindst dem, der havde nomineret dem, for at være for hvide og for ens.

Med Chris Rock og Seth MacFarlane som værter nåede man lige at tænke, at aaargh, nu kunne de måske godt dæmpe sig en fire-fem procent.

Ha, apropos. MacFarlane tog i 2013 som vært pis på netop de ømme tæer, der har gjort år 2019 værtsløs:

»Daniel Day-Lewis«, sagde han, »er ikke den første skuespiller, der blev nomineret for at spille Lincoln. Raymond Massey portrætterede ham i 1940. Men den eneste skuespiller, der virkelig kom indenfor i hovedet på Lincoln, var John Wilkes Booth«.

Jeg hørte slet ikke reaktionen fra auditoriet, så højt gispede jeg i min lænestol.

For tidligt ...? Knap 150 år var der gået, efter at Wilkes Booth, der de facto var skuespiller, dræbte præsidenten med et skud i baghovedet.

Oscaren har også en politisk rolle. Den kan virke triviel, nærmest til grin og i disse år reduceret til staveplade-identitetspolitik. Men den er der.

På stående fod har jeg glemt, hvem der var vært det år, ja 2018, da ’Call Me By Your Name’ var nomineret til nogle priser, vist bl.a. bedste film. Det var mildt sagt ingen blockbuster, men en kunstnerisk ambitiøs mindre produktion.

Og som værten kommenterede: »Husk nu pointen. Vi laver ikke film som ’Call Me By Your Name’ for at tjene penge. Vi laver dem for at ærgre Mike Pence!«.

Ellen er perfekt. Hun siger de mest ubegribeligt anstødelige ting, men så sødt og blidt, at man dårligt kan tage hende det ilde op før måske i eftertanken

Uha, og så var der det år, hvor en tydeligt bimlende skæv James Franco mødte op i stiletter og Marilyn Monroe-paryk, og det aldrig rigtig gik op for nogen, hvordan det skulle være sjovt ... Ved hans side slog medvært Anne Hathaway kuskeslag med arme så lange og hoppede på stedet af bare nervøsitet.

Nu har det vist sig, at identitetspolitik på godt og ved Gud på ondt har krystet lille, blanke, totalt kønsløse Oscar nærmest til døde i sin favn. Seertallene har været drastisk dalende i årevis, og mon ikke i år slår alle rekorder i netop nedadgående retning?

Oscar vil være last man standing. Han har så lidt profil, at ingen for alvor har noget på ham. Som Jimmy Kimmel sagde, da han var vært:

»Oscar er den mest elskede og respekterede mand i Hollywood. Og det er der en god grund til. Bare se på ham. Han beholder sine hænder, hvor vi kan se dem. Siger aldrig et ukvemsord. Og vigtigst af alt: Han har ingen penis«.

I 2002 sagde værten Whoopi Goldberg, at »Oscar er den eneste mand i Hollywood, der kan holde den kørende i tre timer uden Viagra«.

Okay, jeg ved ikke, hvor sjovt det var, men det var apropos!

Ellen, Ellen, Ellen!

Helst så jeg, at Ellen DeGeneres vendte tilbage som vært for tredje gang. I uldent løbetøj eller smoking, hvad som helst.

Hun er perfekt. Hun siger de mest ubegribeligt anstødelige ting, men så sødt og blidt, at man dårligt kan tage hende det ilde op før måske i eftertanken. Da hun var vært for emmyprisuddelingen mindre end to måneder efter terrorangrebet 11. september 2001, da ingen endnu vidste, hvilket ben de skulle stå på, indledte hun sin monolog, klædt i herresmoking: »Kan man forestille sig noget pisse Taleban mere af end at se en lesbisk kvinde i herretøj i en sal fuld af jøder?«.

Hvem anden ville overleve en jødevits i selve hjertet af Hollywood?