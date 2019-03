'Full House'-stjerne droppes af Netflix og Hallmark efter tiltale om svindel

Lori Loughlin har ikke længere noget job i tv-branchen, efter at hun er blevet tiltalt for svindel.

Den amerikanske skuespillerinde Lori Louhglins karriere har nået sit hidtidige lavpunkt, efter at det onsdag kom frem, at hun – sammen med cirka 50 andre involverede – har bestukket amerikanske eliteuniversiteter for at indskrive sine to døtre.

Fredag blev hun fyret fra tv-stationen Hallmark, der er ejet af Crown Media, hvor hun spillede med i flere serier, herunder succesen ’When Calls the Heart’.

»Vi er triste over nyhederne om svindlen med universitetsoptag. Vi samarbejder ikke længere med Lori Loughlin og har stoppet udvikling på alle produktioner hos Crown Media Family Network, der involverer Lori Loughlin«, skriver Hallmark i en pressemeddelelse.

På søndag skulle endnu et afsnit af ’When Calls the Heart’ have fundet vej til skærmen i USA, men det er indtil videre blevet taget af programmet.

»Vi er lige nu ved at undersøge alle vores muligheder i forhold til serien ’When Calls the Heart«, oplyser Hallmark.

Derudover er hun også blevet skrottet fra Netflix-serien ’Fuller House’, der er en spin-off af 1990’er-sitcom’en ’Full House’ (’Hænderne fulde’), hvor hun spiller over for blandt andre John Stamos og Bob Saget.

Loughlin og hendes mand, designeren Mossimo Gianulli, er mistænkt for at have betalt 500.000 dollars (omkring 3,3 millioner kroner) i bestikkelse til University of Southern California, for at indskrive parrets to døtre som rekrutter til skolens rohold, selv om ingen af døtrene beskæftiger sig med sporten.

Loughlin var i onsdags i retten tiltalt for bedrageri. I alt står flere end 30 forældre over for lignende tiltaler. Langt de fleste forældre er kendisser eller bestrider magtpositioner, og der er angiveligt blevet betalt mere end 25 millioner kroner i bestikkelsespenge til universiteter, der efterfølgende tilbød børnene falske stipendier.

Ud over forældrene er også en række trænere på prestigefulde universiteter som Yale, Stanford og førnævnte University of Southern California tiltalt for at have modtaget bestikkelse og optaget forældrenes børn på falsk grundlag.

Ifølge Ritzau er der samlet tale om bestikkelse for mere end 25 millioner dollars (omkring 165 millioner kroner).