»Den største skandale om optagelse på amerikanske skoler«: Kendte tv-stjerner sigtet for at bestikke ansatte, så deres børn kunne komme ind på elite-universiteter

Omkring 50 personer er blevet sigtet i en omfattende amerikansk korruptionssag. Sagen går ud på, at flere velhavende forældre skal have bestukket ansatte for at få deres børn ind på prestigefulde universiteter.

Det oplyser føderale anklagere.

Blandt de sigtede er skuespillerinden Felicity Huffman, der havde en af hovedrollerne i tv-serien ’Desperate Housewives’ og Lori Loughlin, kendt fra tv-serien ’Hænderne fulde’.

»De her forældre er alle velhavende og privilegerede, siger anklageren Andrew Lelling, der tirsdag har fremlagt sagen.

Der er tale om bestikkelse for i alt omkring 25 millioner dollar.

Anklageren kalder sagen den største skandale om optagelse på amerikanske skoler, som justitsministeriet i USA har efterforsket.

Mindst ni sportstrænere og dusinvis af forældre er sigtet. I alt 46 folk var blevet anholdt midt på tirsdagen i USA.

Blandt dem er Felicity Huffman. Også skuespillerinden Lori Loughlin, der spillede med i den amerikanske tv-serie ’Hænderne Fulde’, er sigtet.

De sigtede trænere var ansat på fornemme universiteter som eksempelvis Stanford, Georgetown, Wake Forest samt ansatte fra University of Southern California og University of California, begge i Los Angeles.

En fodboldtræner fra Yale University har ligeledes indrømmet at have taget imod betaling. Han har siden hjulpet anklagerne i sagen.

Ifølge anklagerne har forældrene siden 2011 betalt en person, der er ansvarlig for optagelse, til at bestikke ansatte på skolerne.

Deres børn er derefter blevet registreret som værende eksempelvis dygtige sportsudøvere. De kan også have fået registreret højere karakterer.

Forældrene skal have brugt mellem 200.000 og 6,5 millioner dollar på at få garanteret deres børn en plads på deres foretrukne skole.

Ingen studerende er blevet sigtet i sagen. Myndighederne oplyser, at i mange tilfælde har de studerende ikke været vidende om betalingerne.

