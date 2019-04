»Det er fucking i orden at være sårbar«: Lucia Odoom vender tilbage til sit gymnasium og møder Dimi fra 'Alt for kliken'

3 ting Lucia Odoom har lært af ’Alt for kliken’

1’The Breakfast Club’ er stadigvæk en relevant film

’Alt for kliken’ præsenterer seerne for de grupperinger, der hersker på et gymnasium i 2019: blokken, det perfekte par, partypigerne, sutterne (slang for 1. g’ere), eliten, skolens diva, slackerne, stræberne og formanden. Men ligesom i John Hughes’ film fra 1985 kommer vi tættere på de arketyper, der tror, de er vidt forskellige, men i virkeligheden har de samme bekymringer. ’The Breakfast Club’ skildrer, hvad der sker, når den populære pige, den sære pige, nørden, sportsfyren og den farlige fyr får en eftersidning sammen og tvinges til at tale. DR 3’s ’Alt for kliken’ understreger, hvor vigtige socialt afmystificerende ungdomsfortællinger er. Der er endda en episk dansescene i begge fænomener.

2Man kan blive formand, hvis man brækker sig først

I ’Alt for kliken’ er der et sted uden for skolen, hvor man kan gå hen og drikke bajere og få afbræk fra det sociale og faglige ræs på skolen. Det er der, 19-årige Christopher hænger ud, og han er formand for Bænken. På bænken ser vi de unge drikke øl og synge sange, høre musik og spille drukspil. For at blive formand for Bænken skal man drikke øl og løbe rundt om søen bagefter – og nå hurtigst rundt. Fællesskabet omkring Bænken kan ses som taberagtigt og giver gymnasiet sin egen lille fristad, hvor man kan få 12 i bræk.

3 Man skal danse, selv om man ikke tør

I sidste afsnit af ’Alt for kliken’ skal eleverne til galla og danse lancier. Laurits vil gerne danse med Thea, men hun skal danse med en anden. Dimi skal danse med en pige, men vil aflyse, fordi han ikke tør danse. Stine er bekymret for, hvordan hun vil se ud til festen, men ender med at se blændende ud i et suit. Lucas er ked af, at ekskæresten har fundet en anden. Sidste afsnit viser, hvor vigtigt det er at give slip, byde op til dans, lade ekskæresten danse i fred og danse, selv om det er grænseoverskridende. Dimi og Laurits, der ender med at tage til galla sammen, er den perfekte symbolske finale. Og til slut danser Laurits med Thea til festen efter lancier.





