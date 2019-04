80'er-rockerne Mötley Crüe har fået deres egen film: Men hvor er lugten af de stående samlejer og følelsen af kokain, der brænder i næsen?

5

FEDE ROCKFILM

1JailhouseRock, 1957

Det begynder for alvor med Elvis Presley. Og skulle man have glemt hans karisma og seksuelle symbolværdi, kan Richard Thorpes musikfilm fra 1957 genopfriske hukommelsen. Dansesekvensen med titelsangen er legendarisk med sine mindelser om såvel musicalgenrens optrin som Fritz Langs ’Metropolis’, og Elvis spiller faktisk godt og effektivt. Makkerparret Jerry Lieber og Mike Stoller har ud over ’Jailhouse Rock’ leveret yderligere et parfremragende sange: ’Baby I Don’t Care’, ’I Want to Be Free’ og ’Treat Me Nice’.

2A Hard Days Night, 1964

De fleste film om at være popidol og på flugt fra fans og berømmelse er nogle ret tynde kopper the. Abba, Spice Girls, Gasolin’ med flere gør det ikke videre succesfuldt i disciplinen. Men det gør the fab four faktisk i Richard Lesters instruktion. Først og fremmest er de fire Liverpool-drenge i The Beatles uendelig charmerende i al deres ungdommelige selvoptagethed. De er så søde. Men samtidig giver filmen os faktisk også en parade af sange, man aldrig siden glemmer, lige fra det geniale titelnummer over ’I Should Have Known Better’ og ’I’m Happy Just to Dance with You’ til ’Tell Me Why’. Og samtidig en bittersød dokumentation af beatlemania.

3Don’t Look Back, 1967

D.A. Pennebaker lavede denne ret betydningsfulde dokumentar om Bob Dylans europaturné i 1967. Den er med som en flue på væggen og fortæller stille og roligt om, hvordan det er at være ’his Bobness’ i de år, hvor han var gået fra at være kasketbærende trubadur til hele den vestlige verdens lyriske vejrhane og profet. »Don’t follow leader, watch the parkin’ meters«, sang han, og folket gjorde det. Uimodståeligt er det, når han sludrer med Joan Baez og ryger smøger som en hvalp.

4This Is Spinal Tap, 1984

Rob Reiners mockumentaryom det ikke alt for opvakte – fiktive – britiske heavy metal-orkester Spinal Tap, hvis trommeslagere havde det med at eksplodere spontant, er kosteligt morsom og tager kærligt og tykt pis på den hårde rock og dens udøvere – ikke mindst deres egomane selvforståelse. Scenen, hvor guitaristen fortæller om den forstærker, der kan skrues op til 11 i stedet for 10, for slet ikke at tale om den, hvor der klages over en besværlig type sandwich i omklædningsrummet, er klassikere og i sig selv en del af mytologien.

5Almost Famous, 2000

Man tror det knap nok, men Cameron Crowes vidunderlige historie om en purung skribent på turné med bandet Stillwater i 1970’erne er delvis selvbiografisk. For instruktøren var i sin tid den yngste skribent nogensinde på musikmagasinerne Creem og Rolling Stone, og man kan mærke erindringens sødme i filmen. Den er mainstream og kemisk renset for blod, bræk, bæ og farlige stoffer, men er til gengæld svært sympatisk og nem at elske. Cameron Crowe kan noget med musikken, og den scene, hvor hele entouragen sidder og synger med på Elton Johns ’Tiny Dancer’, er rent ud sagt vidunderlig.





