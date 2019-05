Fakta

Billedpornografiens frigivelse

Med 125 stemmer for og 25 imod vedtager Folketinget 30. maj 1969 at ophæve straffelovens § 234, nr. 2 og 3, der omhandlede forbud mod udbredelse af utugtige billeder. Dermed blev Danmark det første land i verden til at frigive billedpornografien.

Det var ikke et udtryk for dansk frisind. Tværtimod sagde den konservative justitsminister Knud Thestrup i sin fremlæggelsestale, at håbet var »ad frigivelsens vej at kunne medvirke til, at publikums interesse for dette underlødige materiale bliver mindre«.

Frigivelsen af billedpornografien skete to år efter, at pornografiske tekster var blevet lovlige, og to måneder efter, at voksencensuren blev afskaffet.

Vis mere