Kontroverser om en af tidens mest populære tv-serier: ’Big Little Lies’-instruktør blev angiveligt skubbet ud på et sidespor

Efter den kæmpesucces, som første sæson af serien ’Big Little Lies’ blev, stod HBO med en udfordring.

Instruktør Jean-Marc Vallee havde forpligtet sig til anden side og kunne derfor ikke følge op på fortællingen om de fem kvinder fra velhaverbyen Monterey i Californien.

Uvillige til at udskyde fandt HBO en afløser i Andrea Arnold, som kunne og ville instruere sæson to. Det gik da også glat med strålende meldinger fra settet. En af series skuespillerstjerner, Nicole Kidman, har kaldt Arnold for holdets frygtløse leder.

Men så gik det pludselig ikke mere. Kort efter at sæsonafslutningen havde premiere på HBO, skrev mediet IndieWire, at det faktisk slet ikke gik i produktionen. Efter at Arnold var færdig med at filme sæsonen, blev serien angiveligt taget fra hende.

HBO skal have givet optagelserne til den tidligere instruktør, Vallee, så hans hold kunne klippe dem i en stil, der lignede den, første sæson var så rost for. Arnold, der ellers var hyret på baggrund af sit stilfællesskab med Vallee, havde valgt en efter producentens smag lige lovlig selvstændig linje.

Så hun røg ifølge IndieWire ud på sidelinjen.

I stedet blev 17 ekstra dages optagelser planlagt, Vallee pressede de eksisterende scener ind i sin egen stil, og resultatet blev ifølge amerikanske anmeldere en noget rodet affære.

Men skiftet var hele tiden planlagt, meddeler HBO.

Historien om problemerne under produktionen af ’Big Little Lies’ er nu blevet så stor, at produktionsselskabet måtte adressere konflikten på et pressemøde.

»Lad mig gøre det klart. Der ville ikke være en anden sæson uden Andrea. Vi står i gæld til hende«, sagde HBO’s programchef, Casey Bloys.

»Som enhver i tv-branchen ved, har en instruktør typisk ikke den endelige kreative kontrol«.

Og det, mener Bloys, var heller ikke aftalen i tilfældet Andrea Arnold.

Øjensynligt havde HBO dog glemt at sige det til den britiske instruktør. Ifølge hende var aftalen, at hun ville have det sidste ord, når det kom til sæson to. Hun er ifølge IndieWires kilder knust over forløbet, men har ikke selv udtalt sig i sagen.

Andrea Arnold står bag filmsucceser som ’American Honey’, ’Red Road’ og ’Fish Tank’.