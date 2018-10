Julen i Herrens Veje bringer familier sammen og skrøbelige sjæle på afveje Johannes har mistet stemmen, mens Elisabeth stråler. Det bliver jul i den gamle præstegård, men desværre på nogens bekostning.

Det er overhovedet ikke let at være menneske. Sorgen tynger stadig familien Krogh, selv om julen er ved at melde sin ankomst, og sneen på poetisk vis dækker urt og busk i præstegårdens smukke gamle have.