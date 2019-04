Forsker har fået adgang til hemmelige dokumenter om Danmarks forsvar under Den Kolde Krig: Staten var klar til at afskære 95 procent af befolkningen fra at tale i telefon

Under Den Kolde Krig gik det op for politikerne, at det danske samfund kollapser, hvis fjenden får held til at lamme telefonnetværket eller postvæsenet. Derfor iværksatte de omfattende planer for at sikre kommunikationssystemer mod atomkrig, viser ny forskning. I dag har vi glemt at beskytte vores kommunikation, siger forskeren bag.