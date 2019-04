Se billederne: Massegrav med 10 skeletter er dukket op i Aalborg

Fundet af 10 mandlige skeletter med drabelige skader efter hug er dukket op under kloakarbejde i Aalborg. Alt tyder på, at de er faldet under stormen på Aalborg i december 1534.

Egentlig handlede graveopgaven om noget så profant som at nedlægge kloakrør. Men pludselig stod man med 10 drabeligt tilskadekomne skeletter i en massegrav, som »efter al sandsynlighed« stammer fra stormen på Aalborg under Grevens Fejde i 1534.

Det er arkæolog Kenneth Nielsen fra Nordjyllands Historiske Museum, der som udgravningsleder har foretaget den foreløbige vurdering af fundet og placeret det tilbage i en grum tid, hvor Danmark var i borgerkrig med Skipper Clement og hans bondehær på Christian II’s side og feltherre Johan Rantzau og hans tyske lejesoldater på Christian III’s.

Der er flere ting, der peger på, at de døde er faldet under det store slag i Aalborg.

Skeletterne er alle af voksne mænd. De er ikke bare døde under en epidemi, da de har svære skader efter hug. Og så er de åbenlyst placeret i graven i en fart.

Skeletterne i det nye fund har svære skader efter hug. Nordjyllands Historiske Museum vurderer, at de døde er fra Skipper Clements bondehær i 1500-tallet.

»Man kan tydeligt se, at de bare er lagt ned i hullet oven på hinanden i stort hastværk«, lyder det fra arkæolog Kenneth Nielsen i en pressemeddelelse.

»En af de døde ligger med hovedet løftet, og det har formentlig ligget på hullets kant, da massegraven blev gravet«.

Desuden er massegraven fundet på det område, hvor den daværende kirkegård til Skt. Peders Kirke lå, og en del af Johan Rantzaus angreb på Aalborgs befæstning foregik netop her.

Og så ligger den lige ved siden af en massegrav, som blev fundet i 2014, også med voldsomme hugskader på skeletterne, dengang af 18 mænd. Dna-analyser efter det fund viste, at der var tale om nordjyske borgere, og at deres skeletter kunne dateres til omkring det tidspunkt, hvor Johan Rantzau og hans mænd stormede Aalborg en decembermorgen i 1534. Sammenholdt med placeringen konkluderede man, at der var tale om nogle af de mange hundrede faldne fra det drabelige slag, givetvis lokale bønder fra Skipper Clements bondehær.

»Det har handlet om at få ligene væk hurtigst muligt«

Nu skal skeletterne fra det nye fund hentes op, kulstof 14-dateres og dna-analyseres, men der ligger en bestyrket formodning om, at det igen er 1500-tallet, der taler.

»Placeringen af det aktuelle fund gør, at der uden tvivl er tale om samme massegrav som i 2014, og at der dermed er tale om faldne fra stormen på Aalborg i 1534«, skriver Nordjyllands Historiske Museum, der nu håber at få mere viden om stormen på Aalborg og Grevens Fejde.

Slagmarken har formentlig ligget i nærheden af graven. Et skelet ligger, så man kan se, hvordan folk har haft fat under armene og i benene, da den døde blev lagt i graven, siger Kenneth Nielsen.

»Det har handlet om at få ligene væk hurtigst muligt for blandt andet at undgå sygdomsepidemier«.

Nordjyllands Historiske Museum er i forvejen i gang med at forberede en ny udstilling, hvor stormen på Aalborg får en afgørende plads. Den åbner næste år, formentlig med en præsentation af ny viden.

