Forskerne jubler: Tyggegummi afslører dna fra pige, som levede i Danmark for 5.700 år siden

I et lille stykke tyggegummi af birkebarksbeg har forskere for første gang udvundet et komplet genom (en levende organismes samlede mængde arveanlæg) fra en pige, som levede for 5700 år siden.

Ud fra det dna, som tyggegummiet af birkebarksbeg indeholdt, har forskere fra Københavns Universitet kunne fastslå, at hun var mørk i huden, havde blå øjne og mørkt hår. Tyggegummiet består af birkebeg, som er en mørkebrun substans, man får ved at opvarme birkebark.

De nye forskningsresultater er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications.

Om det ældgamle tyggegummi: Birkebeg er en mørkebrun substans, som er produceret ved at opvarme birkebark. Det blev ofte brugt til at fikse stenværktøjer som en slags universallim. Det tidligste brug af birkebeg, som er kendt, dateres tilbage til den gamle stenalder. Klumper af birkebeg er ofte blevet fundet med tandmærker, hvilket tyder på, at de er blevet tygget. Da birkebeg størkner, når det bliver koldt, mener man derfor, at det blev tygget på for at gøre det formbart, inden det blev brugt til at fikse ting. Der er forskellige teorier om, hvorfor folk tyggede på birkbeg. Birk er let antiseptisk, og en teori er derfor på, at det kan have været brugt til at lette tandpine eller andre lidelser. Andre teorier går på, at det kan have været brugt som en slags forhistorisk tandbørste, til at undertrykke sult eller være blevet brugt for sjov som et slags tyggegummi. Kilde: Pressemeddelelse fra Københavns Universitet Vis mere

»Det er jo helt absurd, at man kan trække dna ud af noget, der ikke er knogler. Det er jo nærmest som at gå tilbage i tiden og lave et mundskrab på en person. Det er et super substitut til knoglerne og tænder, som ofte bliver brugt til at udvinde dna«, siger dna-forsker og Postdoc på Københavns Universitet Theis Z. T. Jensen, som har undersøgt tyggegummiet.

Tyggegummiet blev fundet i en arkæologisk udgravning ved Syltholm øst for Rødbyhavn i Syddanmark, hvor der også blev fundet rester af det måltid, pigen spiste, inden hun spyttede tyggegummiet ud i en sø: gråænder og hasselnødder.

En af de sidste jæger-samlere i Danmark

Dna’et på pigen, hvis alder er uvist, viser, at hun nedstammer fra de jæger-samlere, som levede i Vesteuropa i jægerstenalderen. Jensen fortæller, at pigen, som forskerne kalder Lola, levede i en tid, hvor landbruget allerede var indført, og hvor der skete en overgang fra, at menneskene var jæger-samlere til bønder. Hun har dermed været en af de sidste jæger-samlere i Danmark.

Theis Z. T. Jensen forklarer, at han selv blev overrasket over, hvor vellykket dna-projektet var, og han mener, at der er kæmpe potentiale i fremtidige undersøgelser af de ældgamle tyggegummier:

»Der var egentlig ikke den store optimisme omkring projektet, men det viste sig jo, at dna’et var sindssygt godt bevaret«.

Han fortæller, at forskerne har fundet en del af en virus, som kan give kyssesyge, en bakterie, som kan give lungebetændelse og en tredje bakterie, der viser, at pigen var laktoseintolerant.

Theis Z. T. Jensen påpeger, at dna-undersøgelse af tyggegummi giver mulighed for at undersøge den menneskelige arvemasse, information på hvad personen specifikt har spist, samt hvilke bakterier og sygdomme personen har haft, som man ikke i samme omfang kan få fra undersøgelser af knogler.

Dna -forsker mindre begejstret

Eske Willerslev, dansk dna-forsker og professor ved Københavns Universitets Center for Geogenetik under Statens Naturhistoriske Museum, kalder det nye studie for »vigtigt«, fordi det viser, at man kan finde dna helt nye steder.

»Der, hvor det bliver interessant, er i situationer, hvor der ikke er adgang til skelet-materialer eller tænder. Det kan både være fordi, der er dårlige bevarelsesforhold for skeletter, eller hvis der er politiske og religiøse grunde, hvor man ikke må røre ved et skellet«, siger han.

Han sætter dog spørgsmålstegn ved om, at metoden vil have stor betydning for fremtidig dna-udvinding.