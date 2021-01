Se billederne: Dykkere finder skibsvrag fra romertiden fyldt med gamle skatte

For næsten 2.000 år siden var et skib på vej tværs over Det Ægæiske Hav. Lasten gemte på spidse krukker, amforaer, af ler fyldt med olivenolie. Men skibet nåede aldrig frem, det gik til bunds, og olien kom aldrig til at spille en rolle i hverken en lækker portion aftensmad eller som smørelse på veltrænede atleters kroppe.

Men efter mere end 100 dyk til havbunden ud for den græske ø Kasos – der ligger nogenlunde halvvejs mellem Kreta og Rhodos – får skibet og lasten nu en ny betydning, skriver mediet Artnet News.

For nutidens arkæologer har netop fundet vraget og keramikken fra romertiden (begge formodes at stamme fra mellem 200 og 300 e.Kr.), og for dem er det en skat, der kan være med til at tegne et billede af fortidens internationale handelsforbindelser. Det er jo også noget.

Vigtigt vejkryds

Det græske ministerium for kultur og sport beskriver området, hvor vraget er fundet, som et »vejkryds for civilisationer«. Det var altså et knudepunkt for handel og udveksling af eksotiske produkter, og et stort hold på 23 forskere og teknikere har det seneste års tid afsøgt farvandet for at lokalisere, registrere og studere historiske levn på havbunden rundt om øen.

Yderligere to gamle vrag indeholdende amforaer blev også identificeret og dokumenteret. Det ene havde transporteret krukker produceret i det nordlige Ægæiske Hav i den hellenistiske periode i det 1. århundrede f.Kr., mens den anden var fyldt med amforaer, der er langt ældre, nemlig fra det 5. århundrede f.Kr.

Der er planer om flere dyk i området i den kommende tid. Dette med et ubemandet fartøj, der grundigt kan afsøge havbunden i området, og arkæologerne forventer, at det vil resultere i fund af flere skibsvrag.

En amfora bliver reddet op fra havbunden ud for øen Kasos i Det Ægæiske Hav. Foto: Nikos Koukoulas/kasos Maritime Archaeological Project/greek Ministry of Culture and Sports

Amforaer har to hanke og spids bund og blev typisk brugt til opbevaring og transport af olivenolie og vin. Foto: Nikos Koukoulas/kasos Maritime Archaeological Project/greek Ministry of Culture and Sports

Foto: Nikos Koukoulas/kasos Maritime Archaeological Project/greek Ministry of Culture and Sports Keramikkrukkerne stammer formentlig fra en romersk provins og indeholdt olivenolie.

Keramikkrukkerne stammer formentlig fra en romersk provins og indeholdt olivenolie. Foto: Nikos Koukoulas/kasos Maritime Archaeological Project/greek Ministry of Culture and Sports

Foto: Nikos Koukoulas/kasos Maritime Archaeological Project/greek Ministry of Culture and Sports Havbunden rundt om den lille græske ø i Dodekaneserne tæt på Tyrkiet gemmer på flere vrag, mener arkæologer.