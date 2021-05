Se billederne: En mumie uden penis? Med et barn i maven! A hva' for noget?

Arkæologerne var forundrede, i vildrede ligefrem. De havde fundet en mumie uden en penis. I stedet havde den langt hår og bryster.

»Men vi blev først virkelig chokerede, da vi så den lille fod og derefter den lille hånd. Så fandt vi jo ud af, at det var en gravid kvinde«. Det fortæller Marzena Ozarek-Szilke, en af arkæologerne bag opdagelsen, til Associated Press.

Sarkofagen med den gravide mumie har været udstillet på Nationalmuseet i Warszawa siden 1917, men er aldrig tidligere blevet grundigt undersøgt. Her har den været beskrevet som ’mandlig egyptisk præst’. Det var først i forbindelse med en undersøgelse i slutningen af april, at arkæologerne gjorde det opsigtsvækkende fund.

Foto: Warsaw Mummy Project/Ritzau Scanpix Arkæologerne brugte en CT-skanner for at se, hvad der gemte sig bag klæderne.

Kvinden menes at have været mellem 20 og 30 år gammel, da hun døde og blev mumificeret, og fosteret anslås at være 26 til 30 uger (og nogenlunde på størrelse med en papayafrugt).

Mumien kan dateres til omkring det første århundrede f.Kr. og blev opdaget i Thebes i Egypten tilbage i 1826. Grunden til, at eksperter på det polske museum oprindelig havde antaget, at mumien var af det mandlige køn, var indskriften på sarkofagen: Her stod der nemlig »egyptisk præst«, skriver AP.

Man mener nu at kunne udlede, at manden, der i starten af 1900-tallet donerede mumien samt sarkofagen til universitetet i Warszawa, har løjet om oprindelsen af mumien og måske endda selv puttet den i kisten, så den virkede mere værdifuld.

En af projektlederne bag mumie-undersøgelsen, Wojtek Ejsmond, fortæller hvor stor en overraskelse resultatet af undersøgelsen var.

»Vi er overvældede af opdagelsen. Det er som at finde en skattekiste, mens du samler svampe i en skov« siger Dr. Ejsmond begejstret til CNN.





Foto: Warsaw Mummy Project/Ritzau Scanpix Kroppen viste sig at have en meget let skeletstruktur, hvilket vækkede forskernes interesse.

Den første af sin slags

Opdagelsen har vakt opsigt i arkæologiske kredse, skriver Journal of Archaeological Science, et arkæologisk ugeblad, da fundet er det første kendte tilfælde af en gravid mumie.

Derudover viser det også, skriver fagbladet, at arkæologer og museer fremover må gå mere kritisk til indskrifter på sarkofager, da indholdet måske ikke altid matcher det ydre.

Dødsårsagen er stadig ukendt, fortæller arkæolog dr. Wojtek Ejsmond, men graviditeten kan være årsagen til den tidligere død:

»Det er ingen hemmelighed, at dødeligheden under graviditet og fødsel var høj dengang. Derfor mener vi, at graviditeten på en eller anden måde må have bidraget til den unge kvindes død. Men det vides ikke endnu«, siger Wojtek Ejsmond til CNN.

Foto: Warsaw Mummy Project/Ritzau Scanpix Det er det første kendte fund af en kvindelig mumie med et barn i maven.

Foto: Kacper Pempel/Ritzau Scanpix Mumien, der er en del af en samling ejet af universitetet i Warszawa, har været udlånt til Nationalmuseet i Warszawa siden 1917.