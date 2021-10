Hvad mon man skal give for verdens største kendte skelet af en triceratops?

Det hidtil største kendte eksemplar af et skelet fra dinosaurslægten triceratops skal torsdag sælges på en auktion i Paris.

Skelettet er omkring otte meter langt og 66 millioner år gammelt.

Det er vurderet til en pris på omkring 1,5 millioner euro - svarende til knap 10 millioner kroner. Salgsprisen kan dog være svær at forudsige.

Triceratops, der var planteædende, er blandt de mest genkendelige typer af dinosaurer. Det latinske navn henviser til de tre store horn, som den har på hovedet: ét horn på næsen og to horn i panden.

Eksemplaret, der torsdag sælges, er over 60 procent intakt. Det otte meter lange skelet består blandt af et to meter bredt kranie.

Foto: Sarah Meyssonnier/Ritzau Scanpix

Foto: Sarah Meyssonnier/Ritzau Scanpix

Skelettet, der har fået tilnavnet Big John, blev fundet i den amerikanske delstat South Dakota i 2014 og efterfølgende samlet af eksperter i Italien.

Selv om skelettet er det største af sin slags hidtil, så ventes salgsprisen langtfra at nærme sig rekorden for dinosaurskeletter.

Rekorden blev sat for godt et år siden, da et 67 millioner år gammelt skelet af en tyrannosaurus rex blev solgt i New York. Prisen lød på 31,8 millioner dollar, hvilket svarer til over 200 millioner kroner.

Årsagen til den lavere pris på triceratopsskelettet er, at der allerede findes en lang række skeletter fra triceratops.

Det oplyser palæontolog Pascal Godefroit fra Det Naturhistoriske Museum i Bruxelles i Belgien.

Foto: Sarah Meyssonnier/Ritzau Scanpix

ritzau