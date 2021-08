En dag ser vi sikkert nostalgisk tilbage på pandemien

Lige nu er det TikTok, der giver os forældre dybe panderynker. Det sociale medie med de skarpt klippede og sjove videoklip på 10 sekunder. Internettets overspringshandlinger sat på spidsen og noget klister, der klæber vores børn til telefonen i timevis. Hvad gør den djævelskab ved vores børn? Ødelægger den al koncentration? Bliver de nogensinde hele mennesker?

Teknologi har det med at gøre os til pessimister (på vores børns vegne). Og den følelse har i årevis været udgangspunktet for journalisten Jason Feifers podcastshow, ’The Pessimist Archive’. Med det tvist, at Feifer er optimist.

Den til tider lidt for sprælske og dramatiske Feifer finder gamle avisklip, taler med historikere eller hjerneforskere og viser, hvordan vores bekymringer for teknologisk fremskridt blot gentager en velkendt frygt for det nye.