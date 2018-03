40 fyldte kufferter i Liverpool skal hjælpe demente til at huske deres livshistorie Museum i Liverpool udstiller 40 fyldte kufferter, der alle er ordnet efter forskellige temaer. Tanken bag udstilling er, at det skal hjælpe med at stimulere dementes hukommelse.

Dengang homoseksualitet stadig var kriminaliseret i England, fandt nogen på et diskret signal: Iførte man sig ruskindssko af det amerikanske mærke Hush Puppies, kommunikerede man sin tilbøjelighed til andre, der ønskede kontakt.

Et par ruskindssko er nu at finde i en af de 40 kufferter, som udstilles på National Museum Liverpool, og som skal hjælpe demente borgere ud af deres isolation. I kufferterne med de brune sko ligger også flyers fra særlige natklubber og et af de tidlige Gay Prides, og så er der fotos fra de steder, hvor homoseksuelle mødtes i smug, skriver New York Times.

Kufferterne er pakket og ordnet efter forskellige temaer. Det kan være transport, personlig pleje eller etnicitet, som kufferten her på fotoet, der er målrettet borgere af caribisk herkomst og indsamlet med det formål at stimulere hukommelsen for demente med netop den minoritetsbaggrund.

Interaktivt og personligt

Museet i Liverpool er langtfra det eneste, der aktivt benytter museumssamlingen fra nyere tid til aktivt at hjælpe den stigende del af befolkningen med demens.

I Den Gamle By i Aarhus begyndte man allerede tilbage i 2004 at eksperimentere med såkaldt erindringsformidling, og i 2011 indrettede museet en lejlighed som et middelklassehjem fra midten af 1950’erne.

Her tilmelder man sig som gruppe (fra for eksempel et plejehjem eller en familie) og kan blandt andet opleve, hvordan husmoren laver »kaffe over gasblus og opbevarer maden i isskabet og syltet og henkogt frugt i spisekammeret«. Målet er, at også sanserne bliver stimuleret med »lugten af brunkål, boller i ovnen, urets tik-tak og rungende timeslag«, som museumsdirektør Thomas Bloch Ravn skrev i en kronik her i avisen for nogle år siden.

I Liverpool tog museumsleder Carol Rogers initiativ til kuffertprojektet for fem år siden i forlængelse af sin egen mors hukommelsessvigt og nedsatte kommunikationsevne efter et slagtilfælde, har hun fortalt i New York Times.

Når hun viste sin mor, Margaret, ting fra ungdomsårene, reagerede moren ved at klemme hendes hånd og viste genkendelse med øjnene.

»Det var interaktivt, det var personligt. Det ramte lige ned i centrum af Margarets livshistorie«, forklarer hun.