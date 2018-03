Mindeværdigt lydspor fra Third Ear: Thure Lindhardt fortæller om orgier og græsk mytologi på Glyptoteket Når de gamle romere holdt fest, blev der hverken sparet på maden eller underholdningen. Men også borddækningen skulle være i top, viser en gammel sølvskat fra Romerriget, som nu kan ses på Glyptoteket.

Det kan godt være, at Trimalchio forstod at skrue en fest sammen. Der var både helstegte pattegrise, vin i stride strømme og masser af underholdning. Men en dannet mand, det kunne man ikke kalde ham. Han kastede maden i sig, drak som et svin og pruttede højlydt ved bordet. Bordmanerer havde han aldrig lært, hvilket ikke var så underligt. Trimalchio var nemlig slave, som takket være arven fra sin herre var blevet styrtende rig. Og ikke mindst fri.