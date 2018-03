Statens Museum for Kunst køber forsvundet Matisse-maleri for tocifret millionbeløb Man kendte ’Nymfe og Faun’ fra et andet maleri af Matisse, hvor den franske kunstner havde afbildet sit atelier og en serie værker. Men det virkelige maleri var svært at finde. Nu er det købt for »et tocifret millionbeløb«.

Henri Matisses maleri ’Nymfe og Faun’, som kunsthistorikere på Statens Museum for Kunst forgæves har været på udkig efter siden slutningen af 1990’erne, er pludselig dukket op. Fremover vil det være at se i nationalgalleriet i København. Maleriet med de sarte farver og vibrerende penselstrøg, som den franske kunstner malede i 1911, bliver dermed genforenet med en række andre Matisse-malerier, som det for knap 100 år siden hang side om side med i hjemmet hos en velhavende københavnsk grosserer og kunstsamler. Mellem 1919 og 1924 var ’Nymfe og Faun’ nemlig en del Matisse-samlingen hos Christian Tetzen-Lund, der på det tidspunkt opbyggede en af de største Matisse-samlinger i verden. Mange af hans franske kunstværker solgte han i 1924 til en anden dansk kunstsamler, Johannes Rump, der fire år senere donerede sin kunstsamling til Statens Museum for Kunst – heriblandt 16 værker af Matisse. Men ’Nymfe og Faun’ var ikke blandt Matisse-værkerne, der endte på museet. Maleriet på SMK. »Vi har siden sidst i 1990’erne været på udkig efter maleriet, fordi det har været i en dansk samling i begyndelsen af det 20. århundrede«, fortæller direktør på SMK, Mikkel Bogh. Foto: SMK Maleriet på SMK. »Vi har siden sidst i 1990’erne været på udkig efter maleriet, fordi det har været i en dansk samling i begyndelsen af det 20. århundrede«, fortæller direktør på SMK, Mikkel Bogh. Foto: SMK »Alt tyder på, at Tetzen-Lund siden solgte det via Galerie Flechtheim i Düsseldorf, hvor han formentlig også havde købt det i 1919. På bagsiden af lærredet findes en etikette fra Flechtheim«, forklarer overinspektør og seniorforsker Dorthe Aagesen på SMK. I cirka 1927 blev maleriet købt af den jødiske varehusdirektør Alfred Leonard Tietz i Køln, har det vist sig. Da nazisternes jødeforfølgelser tog til, flygtede Alfred Leonard Tietz fra Køln og kom via Holland til Jerusalem. Her døde han i 1941. »Maleriet er siden gået i arv i familien«, fortæller Dorthe Aagesen. Det eneste sted, offentligheden de sidste mange år har kunnet blive mindet om ’Nymfe og Faun’, har været på femtesalen i Museum of Modern Art i New York. I en af salene hænger maleriet ’Det røde atelier’, som Matisse malede i efteråret 1911, og hvor beskueren ser ind i Matisses atelier. På et bord står en vase med en slyngplante og en række malerier er placeret rundt omkring på gulvet og på væggene: Maleriet, som står lænet op ad en kommode, er ’Nymfe og Faun’. Efter sin mangeårige skyggetilværelse blev maleriet for nylig budt til salg for et »tocifre millionbeløb« via auktionshuset Christie’s i et såkaldt privatsalg, oplyser SMK. Hvad har gjort, at I er overbevist om ægtheden? »Vi har været i tæt dialog med Matisse-arkivet i Paris og sammen med dem søgt dokumentation for datering, udstillingshistorie og proveniens. Stempler og etiketter på bagsiden af lærredet har indgået som et element i denne undersøgelse«, svarer Dorthe Aagesen. På SMK udtrykker direktør Mikkel Bogh glæde over, at Ny Carlsbergfondet og Augustinus Fonden har muliggjort erhvervelsen, som er en af de største enkeltdonationer til museet i nyere tid: »Det sker i det hele taget sjældent, at tidlige værker af Henri Matisse kommer i handelen. Vi føler os ekstremt heldige med, at vi blev tilbudt at erhverve værket. Vi glæder os til at dele dette smukke og dybt interessante maleri med museets mange danske og internationale gæster«, udtaler han. SMK’s Matisse-samling er en af de største uden for Frankrig.