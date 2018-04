Peter Michael Hornung: Hvorfor vender kvinder ryggen til os i kunsten?

Er kvinder af natur mere undselige end mænd? Eller er det mændene, der har tvunget dem til at lege gemmeleg? Er de også på dette punkt blevet udnyttet og undertrykt?

Når mænd lader sig male, er det for at blive set og husket, respekteret og beundret. Sådan er det i dag, og sådan var det også tidligere. Mænd lod sig afgjort ikke afbilde med den hensigt, at de skulle skjule deres sande jeg. Tværtom. Anonymitet ville de aldrig stå model til.

Derfor præsenterer mænd sig frontalt på malerier. De fører sig frem, skjuler ikke noget, mindst af alt deres betydning og identitet. For man kan så godt som altid se deres ansigt. Og selv om man ikke længere skulle kende eller genkende den person, der er afbildet og indrammet, kan man i det mindste afgøre, om vedkommende er ung eller ældre, stor eller lille, tyk eller tynd, om han har skæg, hentehår eller er glatbarberet. Alt det vil billedet fortælle os.

I ’Kvinde foran et spejl’ af C.W. Eckersberg fra 1841 ser vi den velformede ryg - og i spejlet også noget af ansigt og overkrop. Billedet er på samme tid både erotisk pirrende og umådelig diskret. Hun forbliver anonym. Foto: Den Hirschsprungske Samling

Helt anderledes er det med fremstillinger af kvinder. Her er det, som om billederne ofte gemmer på en hemmelighed. Her har det været skik og brug, endda gennem århundreder, at man sjældent eller ligefrem aldrig fik for meget at se og dermed heller ikke for meget at vide. Dvs. medmindre modellen var enten kejserinde, dronning eller fyrstinde, og så var hun pludselig mandens jævnbyrdige.

Ellers får modellens nakke lov at påkalde sig mere opmærksomhed end modellens ansigt, som om nakken modsat ansigtet er det mest individuelle og afslørende træk ved det såkaldt svage køn. Her – i det rygvendte portræt – kan anonymiteten ikke andet end triumfere. Men egentlig hænger det jo ikke sammen. For hvis hensigten er, at man skal males for at blive beskuet, beundret, måske endda begæret, hvorfor skal man så samtidig fremtræde så anonymt?

Forklaringen på, at det alligevel hænger lidt sammen, i hvert fald med samfundsudviklingen, venter vi lidt med. Men vi kan starte med at konstatere, at fænomenet ikke er nyt. Det tidligste eksempel er et pompejansk vægmaleri fra årtierne før Kristi fødsel af en rygvendt kvinde, der plukker blomster. Vi ved ikke præcis, hvem billedet fremstiller.

Men traditionelt forbinder man motivet med Flora, den romerske gudinde for forår og blomster. I den romerske mytologi var hun gift med Zefyr, vestenvindens gud. Men ham ser man ikke noget til på billedet, og hvis man havde gjort det, havde han næppe vist sig fra den samme side som sin guddommelige hustru. Nemlig fra bagsiden. Det fortsatte kvinder med at gøre – med ujævne mellemrum – også i 1600-tallet, i de genrebilleder fra den hollandske guldalder, der f.eks. skyldes en genremaler som Gerard ter Borch.

Der er stor forskel på et male et genrebillede, hvori der optræder en person, og så male et personportræt. Et genremotiv af ter Borch viser os f.eks. en kvinde, der sidder ved et spinet, der er et lille klaver, mens en anden kvinde sidder med ryggen til i forgrunden og spiller på sin cello. Kombinationen af den rygvendte kvinde med den iøjnefaldende nakke og så instrumentet er ikke noget vilkårligt match. Når musik og musikinstrumenter optræder i ældre malerkunst, er de et udtryk for noget sanseligt. Noget tilsvarende er kvindens yndefulde nakke.

Apropos nakker! Og gyldne aldre! Et af den danske guldalders mest berømte malerier –’Kvinde foran et spejl’ af C.W. Eckersberg fra 1841 – fremstiller en kvindelig model, der vender sin velformede ryg til os. Men hun står foran et ovalspejl på væggen, og det spejler og røber noget om hendes frontparti: dvs. ansigt og overkrop! Billedet er på samme tid både erotisk pirrende og umådelig diskret, og modellens underkrop ser man heller ikke meget til. For den er skjult bag et draperet klæde. Vi ved, hvad kvinden hedder. For Florentine var en af de kvinder, der stod for Eckersberg og hans elever, når de mødtes for at male efter levende model. Og modeller blev enten tegnet, modelleret eller malet, men de blev aldrig portrætteret. Deres krop var til for at skildre og beskue, også offentligt, det var de nøgne facts. Men hvem de var, vedkom åbenbart ikke os.

Selv Anna Ancher fulgte datidens tendens i malerkunsten og skjulte kvindens ansigt i maleriet 'Pigen i Køkkenet'. Foto: Den Hirschsprungske Samling

1800-tallet blev en storhedstid, ikke for kvinden i samfundet, men for de rygvendte kvinder i billedkunsten. Selv en kvindelig maler som Anna Ancher synes underlagt den samme tendens, når hun skildrede en kvinde i det, der dengang gik for at være enhver kvindes rette element: køkkenet.

Det fortæller hendes maleri ’Pigen i Køkkenet’ fra 1883-86 meget om. Og så er det ikke engang pigen, der er billedets hovedtema, men lyset fra vinduet. Det er et landskendt faktum, at P.S. Krøyer i 1893 har malet både denne Anna Ancher og sin egen hustru Marie Krøyer vandre arm i arm i hvide kjoler en lun sommeraften langs Skagen Sønderstrand, uden at man har en chance for at se de to damers åsyn. I øvrigt er billedet slet ikke noget portrætmaleri, ikke engang af et venindeforhold. Det er stemningsmaleri.

I øvrigt har maleren L.A. Ring gjort det samme med sin hustru, Sigrid, da han fem år senere malede hende dels gående ved Karrebæksminde Strand, dels i gang med at læse morgenaviserne i deres hus i Karrebæksminde. Men ret skal være ret: Ring har også malet Sigrid frontalt i petroleumslampens skær, mere end én gang.

Til gengæld hober eksemplerne på rygvendte kunstnerhustruer sig op, når vi træder ind i Vilhelm Hammershøis univers. Hammershøi har malet sin Ida flere steder i disse stille stuer og i forskellige positioner. Vi møder hende ved bordet, stående ved kakkelovnen, ved klaveret eller ved vinduerne ud mod Strandgade, eller siddende ved klaveret – for at spille og måske forstyrre den notoriske stilhed.

Den rygvendte kvinde kan noget, som hendes frontale medsøster ikke kan: Hun bevarer sin anonymitet, som her i Hammershøis smukke portræt. Foto: Statens Museum for Kunst

Dog var Hammershøi ikke interesseret i at vise alverden, hvordan hans kone så ud. Hun havde en anden rolle hos ham. Hun er et staffagelignende objekt i disse gennemarbejdede og intime kompositioner, der altid vil demonstrere balancen mellem proportioner og relationerne mellem tonaliteter.

Den rygvendte kvinde kan noget, som hendes frontale medsøster ikke kan: Hun bevarer sin anonymitet. Om hende ved vi kun, at hun er en kvinde, men vi kender ikke til hendes identitet. Netop derfor er billederne af hende aldrig et portræt. Det fortæller os ikke så meget om hendes udseende, at vi ville kunne genkende hende, hvis vi mødte hende på gaden. Men hvorfor er alle disse motiv-eksempler enten fra 1800-tallet eller det tidlige 1900-tal? Hvad er der sket? Er malerne – de mandlige naturligvis – kommet under tøflen? Eller er de kommet til besindelse? Det, man kunne kalde for det figurative maleri, fortsætter dog med at eksistere en rum tid ind i det 20. århundrede.

Hvorfor har man det indtryk, at alle kvinder, der er blevet malet, lige med ét vender sig om og præsenterer sig som de individuelle personer, som de har været hele tiden, blot ikke i malerkunsten.

Den feministiske kunstner Kirsten Justesen gjorde frontalt oprør mod den tidligere anonyme fremstilling af kvinder. Foto: Statens Museum for Kunst

Til at bekræfte en tendens, der ikke længere er en tendens, kan man nok finde et modelbillede eller to, af f.eks. Harald Giersing. Men udviklingen har taget en anden retning. Kvindernes frigørelse og ligestilling var begyndt at røre på sig, og det moderne gennembrud vendte med tiden op og ned på meget i de prædestinerede kønsroller. Før dette gennembrud kendte kvinden og manden deres respektive plads. Hun stod for huset, mens han tjente pengene og forsørgede familien. Kønsrollerne blev langsomt udviklet og nuanceret, uden dog at blive helt ombyttet.

I 1857 fik kvinder samme ret som mænd, med hensyn til myndighed og arveret. I 1871 blev Dansk Kvindesamfund oprettet. Så gik der nogle år, før kvinder fik valgret, det var i 1915, og endnu flere, før den såkaldte hustugt blev afskaffet.

Først fra og med 1926 var det ikke længere manden, der havde det lovbefalede sidste ord om boligforhold og økonomi i ægteskabet. På det tidspunkt havde kvinderne gjort front, såvel mod samfundsdebatten som malerkunsten. Et nyt emne var født: den kvinde, der altid vender sig mod ham, der ser på hende.

Og hvis hun en sjælden gang alligevel viser ham ryggen, er det, fordi hun omsider har vundet friheden til selv at bestemme, hvad hun vil med sin krop.