Mennesket, det bæst! På Claus Carstensen-udstilling er mennesket brutalt sat øverst i fødekæden

Det første, man møder i Claus Carstensens udstilling ’Becoming Animal’, er skildringer af mennesker, som er enten ansigtsløse eller har det besværligt med deres ansigt. Jeg tænker: Er det et særligt menneskeligt fænomen at have et ansigt? Har en ko et ansigt? Har en hund?

Becoming Animal. Den Frie. Til 29. april

Efter ansigtet kommer nattemonstret, mareridtet – både i Ditlev Bluncks outsider-guldalderversion og i svenske Carl Fredrik Hills udlægning fra perioden med skizofreni. Carstensens udstilling leger fra begyndelsen og hele vejen igennem med sit materiale og sammenstiller værkerne associativt, ikonisk og ekvilibristisk.

Men tro ikke, at du skal se en udstilling om dyr, eller at Carstensen er i gang med nedbryde kultur/natur-skellet og anerkende, at vi som mennesker altid allerede er mange og er spækket med mikrober, der render rundt som små organismer uden på og inden i os. I Carstensens udstilling er mennesket øverst i fødekæden. Brutalt og territorialt.

Racisme bringer dyret frem

I ’Becoming Animal’ er dyretilblivelsen nemlig først og fremmest symbolsk og drejer sig om, hvordan man i sproget og i forskellige kulturer på forskellige tidspunkter har gjort sine fjender til dyr: Den og den er en rotte, de og de er kakerlakker, den og den befolkningsgruppe knalder som kaniner.

Denne dyregørelse er blandt andet en velkendt del af den racistiske diskurs. Når Carstensen på udstillingen viser Jan Grarups urovækkende dokumentarfotografier fra Rwanda, er det, fordi hutuerne i sprog og i handling gjorde tutsierne til kakerlakker. Carstensens dyr – æsler, kalve, aber – optræder i udstillingen hele tiden i relation til menneskelige forestillinger og sproglige konstruktioner om disse dyr.

En af de mest interessante undersøgelser i udstillingen findes imidlertid i relationen mellem symbolismens, futurismen og de europæiske fascismers billeddannelser. Det er vidunderligt at blive præsenteret for blandt andet Jens Lunds mange og vilde symbolladede værker, hvor træerne smyger sig i landskabet, og planter og himmellegemer antager mønsterform og i symbolistisk forstand bliver besjælet med menneskelige følelser og ånd.

I billedernes og symbolernes former flirter det åndfulde og grufulde – måske fordi billederne og æstetikken i denne periode netop underlægges en kraftig besjæling: det åndfulde og ideologiske sammenslynget.

Foto: Den Frie Der er ikke overvældende mange kvindelige kunstnere med i udstillingen på Den Frie. Her er det Ursula Reuther Christiansens selvportræt som og med en ged fra 1977.

... og så er der Carstensen ...

Sammenslynget er det også, når Claus Carstensen som en slags masturbatorisk øvelse har selvkurateret egne værker centralt ind i udstillingen. Det absolut største værk, hvad angår skala, er Carstensens eget. »Fucking hund din luder. Du skal bare dø din hvalp. Din beskidte luder. Jeg vil så meget gerne dræbe dig ...«, står der i det store maleri, der sjovt nok, sammen med de øvrige værker af Carstensen, fremstår mere som et slags indholdsmæssigt afbræk i den ellers fortættede udstilling.

Men de understreger også, at udstillingen er uden sondring mellem Carstensens subjekt og institutionen og mellem privathistorie og kunsthistorie. Så er der Francisco Goya, Jutta Koether og Isa Genzken. Så er der Carstensen. Så er der C.F. Hill, Matias Faldbakken og Max Klinger. Så er der Carstensen.

Mange af værkerne i udstillingen er fra Carstensens private samling, forestiller jeg mig. Det samme med bøgerne. Verdenslitteraturen og filosofien præsenteret i endeløse vitriner, hvor også Carstensens egne udgivelser stikker hovedet frem.

Det kan fremstå lidt ufølsomt, og i det hele taget er der ikke tale om en udstilling, der spørger indgående til sin egen etik. I stedet strækker den billedet helt ud til det punkt, hvor det næsten springer fra hinanden, og hvor fremvisningen af blandt andet hagekors og en satirisk og racistisk gengivelse af hængte tyrkere har en kølighed over sig.

Nysgerrig - og kølig

Det er, som om der med udstillingen er tale om et ekko af 1980’ernes nihilismes kolde udlægning af eksistensen kombineret med et ukueligt ego, klædt i sort-hvidt antræk. Lige så nysgerrig udstillingen er, lige så kølig er den nemlig også, og langtfra politisk følsom.

Foto: Den Frie Der er et lidt uafklaret forhold til det kvindelige i udstillingen. Ofte er relationen mellem kvindekroppen og dyrene en kende stereotyp. Her er det Ditlev Bluncks mareridtsbillede fra 1846.

Og når man som Carstensen både i udstillingstitel og i tekstmateriale erklærer et filosofisk broderskab med de franske filosoffer Gilles Deleuze og Félix Guattari og deres begreb om netop dyretilblivelse (det er dem, der har opfundet begrebet becoming animal), så vil jeg spørge til, om der ikke netop er en etisk skævvridning mellem historien om det at blive til et dyr og den måde, udstillingen behandler emnet på?

Når den franske post-1968-tænker-duo Deleuze og Guattari for eksempel skriver om kakerlakken i Franz Kafkas ’Forvandlingen’, er det at blive til kakerlak ikke lig med den sproglige kliché the scum of the earth, men i stedet en måde at bryde en livsbane på – at blive kakerlak for at kunne slippe væk fra sig selv, fra samfundets institutioner og fra sit eget ophav.

Og skal det at blive dyr hos Deleuze og Guattari netop ikke forstås som det at blive så lidt menneske som muligt? Så lidt ego som muligt? At blive så lidt menneske i forståelsen: mennesket som det, der opfinder gaskamre, som skaber atomvåben, som slavegør andre mennesker, som industrialiserer dyreproduktionen i et kapitalistisk landbrugsmaskineri, som sprænger Jorden for at finde dens olie og gasser? Hos dyret finder Deleuze og Guattari en etisk udvej fra menneskets brutalitet. Den etik er svær at få øje på i udstillingen.

Men tag alligevel ind og se ’Becoming Animal’. Og muligvis ad flere omgange, så du får det hele med. Den er nemlig noget af det sværeste, jeg længe har set.