Sagde nej til storfusion: Nu er kunstrektor på vej ud Kunstakademiets rektor, Sanne Kofod Olsen, forlader sandsynligvis København midt i anspændt forløb om sammenlægninger.

Rektor på Kunstakademiet i København, Sanne Kofod Olsen, er blevet nomineret til stillingen som dekan ved det Kunstneriske Fakultet ved universitetet i Göteborg.

Det fremgår af ansættelsesudvalgets offentliggjorte indstilling, som nu skal gennem en vejledende afstemning på fakultetet. Da rektor har sidste ord i sagen, kan valget af Kofod Olsen dog ligne en formssag.

I nomineringen lyder det, at hun »har en dyb viden og uddannelse inden for kunstområdet« og har vist »evnen til at lede en virksomhed på højt strategisk niveau«.

Sanne Kofod Olsen ønsker ikke at kommentere den svenske jobansøgning, da processen endnu ikke er afgjort.

I oprør

Det sandsynlige jobskifte kommer for en dag, mens Kulturministeriet i Danmark har samlet rektorerne for landets kunstneriske uddannelser til en såkaldt møderække om deres institutioners fremtidige organisering.

Et forløb, som kommer lige efter, at en rapport bestilt af ministeriet i efteråret foreslog at fusionere alle Kulturministeriets kunstneriske uddannelser til én samlet institution, hvilket mødte højlydte protester fra flere kulturpolitikere på Christiansborg og blandt andre Sanne Kofod Olsen.

»Jeg er virkelig i oprør. Scenarierne er meget vidtgående i centraliseringen af de kunstneriske uddannelser. Det virker til, at man er i gang med at ofre kernefaglighederne i effektiviseringens navn. Hvis det bliver til virkelighed, vil det få store konsekvenser for kultur- og åndslivet«, sagde hun til Politiken i oktober.

Mette Bock afviste dengang, at der var tvangsfusioner på vej:

»Jeg kan garantere, at jeg ikke vil tvangsfusionere nogen uddannelsesinstitutioner. Men udfordringer forsvinder ikke af sig selv, og jeg mener, at øget samarbejde mellem institutionerne er en del af løsningen«.