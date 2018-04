Art Capital: Art for the Elizabeth Line kan ses på Whitechapel Gallery i London til 6. maj. Gratis entré. Læs mere hos www.whitechapelgallery.org

Kommentar: Københavns metro kan lære rigtig meget af London Elizabeth Line er et gigantisk byggeprojekt, der åbner i London senere i år. En udstilling viser, at den nye toglinje – heldigvis – bliver udsmykket med stor kunst. Det burde metroen i København også have været, skriver Trine Ross i denne kommentar.