Den traditionsrige afgangsudstilling: Forvent ikke noget tidstypisk - fremtidens kunstnere arbejder i mange retninger Lige nu kan man opleve Kunstakademiets afgangselever på Charlottenborg. Udstillingen fungerer i bredden, men savner nogle højdepunkter.

Eftersom en udstilling som ’Afgang 2018’ finder sted hvert år, er den naturligvis ingen nyhed. For siden Kunstforeningen Gl. Strand i 1997 tog initiativ til at afholde den første ’Exit’-udstilling, er det blevet en tradition, at afgangseleverne ved Kunstakademiets Billedkunstskoler debuterer samlet over for en større offentlighed.