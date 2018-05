Anmeldelse: Tate Modern svigter performancekunstnernes stammoder Det er svært at udstille performanceværker, og Tate Modern har ikke fundet svaret på, hvordan man knækker den kuratoriske nød

Det kan godt være, at den amerikanske kunstner Joan Jonas er født i 1936, men med sit fokus på køn, identitet, naturen og det at fortælle en historie er Jonas så tidstypisk, som man næsten kan blive. Dette skyldes dog på ingen måde, at Jonas lefler for samtiden, men nærmere, at samtiden efterhånden er kommet på omgangshøjde med hendes kunst.











Joan Jonas, Tate Modern. Bankside, London. Til 5. august.





Allerede sidst i 60’erne begyndte Jonas således at udforske den vanskelige kunstneriske disciplin, performance, med en række ‘Mirror Pieces’, hvor spejle bæres rundt mellem mennesker, der reflekteres og forsvinder i ét væk.

I 1970 købte hun sit første videokamera, og to år senere opfandt hun et alter ego, Organic Honey, der optræder i en række af hendes tidlige videoværker.

Snart fandt Jonas på at kombinere video og performance, så videoen ikke kun var en dokumentation af den udførte performance, men også indgik aktivt i den, hvorved Jonas yderligere kunne fortætte stemningen. Med andre ord er Jonas en af de absolutte pionerer inden for både performance og videokunst.



Dette til trods er Joan Jonas ikke voldsomt kendt, selv om Tate Modern tydeligvis tror det og derfor ikke introducerer hende synderlig grundigt på den aktuelle særudstilling. I stedet træder man direkte ind i en opstilling, der ligner noget fra et etnografisk museum. I alle tilfælde sådan som de så ud, før man indførte kedsomhedsknapper.



Her i den første sal kan man dog overleve uden nærmere vejledning, for langt de fleste vil straks opdage, at den hvide kanin og en let betuttet ugle fra opstillingen også er at se på den lille video, der vises i en dukkehuslignende konstruktion med titlen ‘My New Theater’.

Andre steder på udstillingen er man, desværre, langt mere på Herrens mark, som foran installationen ‘The Juniper Tree’, hvor en række hastigt malede billeder i rødt og hvidt hænger bag en opstilling af blandt andet en kimono og en natkjole.



Her havde det unægtelig været en hjælp, hvis Tate Modern havde introduceret det grumme eventyr af Brødrene Grimm, der på dansk hedder ‘Enebærtræet’, hvor en ond stedmoder dræber sin stedsøn, serverer ham som aftensmad og ender med at blive dræbt af drengen, nu i skikkelse af en fugl, der kaster et møllehjul i hovedet på hende.



Eventyret indeholder således flere aspekter, som Jonas arbejder med i adskillige værker, først og fremmest forskellige kvinderoller og fortællingen om fysisk transformation. Derfor havde det også været på sin plads at forklare, hvorfor Jonas tilsyneladende har valgt at fokusere på eventyrets begyndelse, hvor en kvinde ønsker sig et barn, »hvidt som sne og rødt som blod«.

Desuden har ‘The Juniper Tree’ som værk det indbyggede problem, at det så at sige er efterladenskaberne fra en performance. Man skulle nok have været der selv og set det ske, men da det ikke lader sig gøre, står man tilbage med noget, der minder om resterne fra en fest, man ikke var inviteret med til.