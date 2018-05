Efter orkanen Katrina: Kæmpemaleri med kendte jazzfolk er tilbage på sin plads 13 år efter orkanen Katrinas ødelæggelser kan et berømt maleri fra en lige så berømt bar atter beskues.

Et stort maleri, der engang prydede en væg på den berømte jazzbar Dixie's Bar of Music i New Orleans i delstaten Louisiana, kan atter beskues af offentligheden.

Maleriet har været gemt væk på New Orleans Jazz Museums lager siden 2005, hvor orkanen Katrina fik digerne omkring New Orleans til at briste. Med digernes sammenbrud fulgte oversvømmelser, tabte menneskeliv og svigt fra myndighedernes side.

Dengang vandet fyldte gaderne, i 2005, var det knap ni meter brede maleri af Xavier Gonzalez udstillet på museet. Maleriet blev ikke direkte skadet af stormen, men på grund af skader på museet, blev det dengang flyttet fra sin plads, rullet sammen og opmagasineret. Museet genåbnede først sidste år.

Da man rullede maleriet ud igen, skulle det strækkes, retoucheres og små skrammer skulle lappes. Restaureringen kostede 60.000 kroner og blev betalt af en mæcen med tilknytning til museet, skriver AP.

Foto: Gerald Herbert/AP Detalje fra maleriet. Foto: AP

Nu kan gæster på New Orleans Jazz Museum atter lede efter store jazzpersonligheder i maleriet, der portrætterer mere end 60 berømtheder fra 1940'ernes musikscene, herunder Nat King Coles trio, jazzmusiker Louis Armstrong og bandleder Xavier Cugat.

Ejeren af Dixie's Bar of Music, klarinettisten Yvonne 'Dixie' Fasnacht, er også med på maleriet, hvor hun er portrætteret nøgen, med basunkinder og englevinger, svævende foran Frank Sinatra. Hun døde i 1993, 101 år gammel, og er en lokal berømthed i New Orleans, blandt andet på grund af den betydning, hendes bar havde for homoseksuelle.

Maleriet blev formentlig lavet kort efter barens åbning i 1939. Baren overlevede en flytning til Bourbon Street i det franske kvarter og lukkede i 1964. Maleriet blev doneret til museet i 1978.