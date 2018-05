Enorme penselstrøg: Er det en kæmpe, der har malet dette laaaange maleri?

Som kunsthistoriker er det umuligt at se et sort maleri uden straks at komme til at tænke på amerikanske Ad Reinhardt, der i 1960’erne udforskede netop den sorte farves mange muligheder. Også selv om Reinhardt forsøgte at fremmale det sidste maleri, der kan males.

Men man kunne også tænke på en mere hjemlig kunstner, nemlig Rasmus Rosengaard, der har en forkærlighed for strukturen i sorte malerier, eller, hvis vi udvider det monokrome, Morten Schelde, der er kendt for sine ofte udelukkende røde værker.

Coventrys brug af sort, og i et andet værk hvid, viser smukt tilbage til Hepworths skulptur, der står som et fyrtårn på udstillingen.

Men med i alt 13 udstillende kunstnere, der ofte kun er repræsenteret med et enkelt værk, er det vanskeligt at danne sig et egentligt indtryk af, hvad de hver især står for.

Samlet set argumenterer Gray dog ganske godt for, at kroppen fortsat er et vigtigt motiv, ligesom hans kuratering viser, at London, de tårnhøje leveomkostninger og truende Brexit til trods, stadig er et samlingspunkt for nulevende kunstnere.