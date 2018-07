Linoleumssnit fra Asger Jorns gamle kuffert genoptrykkes Kobbertrykker Niels Borch Jensen har genoptrykt de 52 linoleumssnit af Asger Jorn, der for seks år siden blev fundet i broderens kælder. De kan nu opleves på Museum Jorn i Silkeborg og fra 24. august udstilles et mindre udvalg i Borchs Butik i København.

Gennem flere årtier lå en brun læderkuffert i en frugtkælder under en terrasse i Silkeborg. Som ganske ung havde Asger Jorn lagt vejen forbi huset og overrakt sin bror kufferten med linoleumsplader til 52 linoleumssnit. Siden gik kuffert og indhold tilsyneladende i glemmebogen, og først da Asger Jorns bror, Vagn Ove Jorn, døde i 2012, gjorde man fundet i forbindelse med tømningen af boligen.

På Museum Jorn, som fik overrakt kufferten, undersøgte man indholdet. De håndskårne linoleumsplader, der er monteret på træklodser, viste sig at være udført mellem 1933 og 1939, fra da Asger Jorn var en ung kunstner på 19 år, til han havde sin debutudstilling. De fleste var fra perioden, før han tog til Paris for at søge ind på Fernand Légers kunstskole, Académie de l’art contemporain.

Museet ønskede at se de tryk, som pladerne kunne frembringe, og lave en udstilling om opdagelsen. Det blev kobbertrykker Niels Borch Jensen fra det grafiske værksted Borch Edition i København, der fik opgaven at frembringe de første 52 tryk til museet i Silkeborg. Størstedelen var ukendte, og socialrealistiske motiver og familieportrætter var blandt dem.

Udstillingen i Silkeborg kan fortsat ses på museet frem til 15. august. Fra 24. august kan man i København se et udvalg af trykkene i Borchs Butik i Bredgade 22.