Trumfer kunsten #MeToo? Kunstfotografs vilde værker sætter Museum of Sex i prekær situation Hvad stiller man som museum op, hvis den kunstner, man udstiller, beskyldes for seksuel chikane eller uanstændig opførsel? Diskussionen rejser sig blandt kunstmuseer i USA , der lukker udstillinger, fjerner værker – eller som på Museum of Sex i New York viser anklagerens beskyldninger som en del af udstillingen.

Man kunne tro, at det var billedet af den nøgne kvinde, bundet op i loftet med reb og med en stor lilje stikkende ud af skeden, der ville få folk til at stoppe op.

Eller måske værket, der viser et overtatoveret japansk yakuza-mafiamedlem i gang med at penetrere en nøgen kvinde i bondage.

Men her i de mørklagte museumssale i hjørnebygningen på Fifth Avenue – mellem billeder af blottede geishaer, kæder, lænker og en hel del andre pikanterier – er det teksten, der kører på en lille skærm på væggen, der ser ud til at vække mest opsigt blandt de besøgende.

En lille kvinde med bobbet hår, røde briller og et stort, raslende halssmykke holder sig for munden, da hun læser teksten. »Oh my god! Sheryl, læste du det?«, siger hun bagefter til sin veninde.

En provokatør er rykket ind på Museum of Sex i New York. Frem til 31. august viser museet i omegnen af 650 værker fra den japanske kunstner og fotograf Araki, der er verdenskendt for sine erotiske fotografier.

Fakta: Araki og Museum of Sex Nobuyoshi Araki (født 1940) er en prisvindende japansk fotograf og kunstner, kendt og omdiskuteret for sine pornografiske billeder. Hans værker hænger blandt andet på Tate i London og The Stedelijk Museum i Amsterdam, ligesom han har fotograferet for magsiner som Vogue. Museum of Sex har siden åbningen i 2002 vist skiftende udstillinger om seksualitet, køn og pornografi. Museet råder desuden over en butik med sexlegetøj og en indendørs hoppeborg bygget af gigantiske bryster.

Udstillingen har vakt mere end almindelig opsigt. Kort efter ferniseringen i januar blev museet nemlig kontaktet af en af Arakis muser, modellen KaoRi, som han arbejdede med i perioden 2001 til 2006.

I et brev berettede hun, hvordan hun i årene følte sig tvunget til at deltage i flere nøgenfotografiske sessioner, mens fremmede kom ind i studiet og kiggede på uden hendes accept. Hun beskyldte også Araki for at undlade at betale hende, mobbe hende og offentliggøre billeder og bøger med titler som ’KaoRis Sexdagbog’ uden hendes kendskab eller tilladelse.

I dag er tre af de værker, hvor KaoRi er affotograferet, pillet ned fra væggen, og på den tomme plads vises KaoRis brev på skærmen som en del af udstillingen. I brevet fortæller hun, hvordan hun mødte Araki, følte sig misbrugt og snydt, og hvordan Araki »smadrede mit liv fuldstændig«. Brevet er underskrevet: »At leve godt er den bedste hævn. KaoRi«.

»Så snart vi blev kontaktet af KaoRi, vidste vi, at vi ville integrere hendes brev i udstillingen«, siger Maggie Mustard, kurator bag udstillingen ’The Incomplete Araki: Sex, Life, and Death in the Works of Nobuyoshi Araki’:

»Vi vil gerne, at folk får så meget information om kunstneren som muligt«.

Krænkende stoddere

Museets utraditionelle valg er bare et af flere i en tid, hvor #MeToo-debatten fortsætter i USA. I løbet af de seneste måneder har flere amerikanske kunstinstitutioner famlet efter en løsning, når de kunstnere, de udstiller, pludselig ender i offentlighedens gabestok for upassende adfærd og seksuel chikane.

I april lukkede Institute of Contemporary Art i Boston en udstilling med fotografen Nicholas Nixon tidligere end planlagt, efter han var blevet offentligt anklaget for upassende seksuel opførsel over for sine studerende. Han bad dem blandt andet analysere et billede af sin penis, og det kostede ham også en fyreseddel fra jobbet som underviser.

Få måneder tidligere besluttede det indflydelsesrige The National Gallery of Art i Washington at aflyse to planlagte soloudstillinger af kunstneren Chuck Close og fotografen Thomas Roma. Det skete, efter at begge kunstnere var blevet offentligt anklaget for sexchikane.

Ifølge flere modeller kom Chuck Close, der er kendt som en af USA’s store portrætmalere, med upassende og krænkende kommentarer, når de mødte op i hans studie for at komme i betragtning til at blive portrætteret. Selv om Close har benægtet og kaldt historierne for løgne, lød det fra The National Gallery of Art, at »dette ikke er det rigtige tidspunkt at præsentere disse udstillinger«.

Historierne har fået folk i amerikanske kunstkredse til at stille sig selv spørgsmålet: Hvad stiller man op, når stor og vigtig kunst er skabt af potentielt krænkende stoddere? På den ene side sender det et vigtigt budskab, når en nationaldrevet institution som The National Gallery melder ud, at sexistisk opførsel ikke er en adgangsbillet til museets udstillingshaller, siger nogle.

På den anden side, fremhæver andre, er det risikabelt at blande kunsten sammen med kunstnerens opførsel. Særligt når kunstnerne – som i alle disse tilfælde – kun er anklaget og ikke dømt.

Hvis man fjerner værker eller dropper udstillinger på grund af en kunstners uacceptable opførsel, risikerer man at betragte kunsten alene igennem den prisme, lyder det blandt andet fra The Metropolitan Museum of Art.

»Hvis vi kun ser misbrug, når vi kigger på et kunstværk, så har vi skabt en reduktiv situation, hvor kunsten fjerner sin egen værdi«, har museets formand for samtidskunst, Sheena Wagstaff, sagt til The New York Times, mens en anden kunstekspert, Tom Eccles, siger til avisen:

»Vi kan ikke lade være med at vise kunstnere, fordi vi ikke er moralsk enige med dem; så ville vi have ret bare vægge«.

Den twistede kunstner

Allerede inden kurator Maggie Mustard og hendes kolleger begyndte at planlægge Araki-udstillingen på Museum of Sex, var Araki blevet beskyldt for at have seksuelt chikaneret en model under en fotografering i 1990.

Den 78-årige japaner har gennem hele karrieren gjort sig bemærket som en frivol skikkelse, der eksempelvis jævnligt har haft sex med sine modeller – med deres fulde samtykke. Derfor vidste Maggie Mustard allerede fra begyndelsen, at forholdet mellem Araki og de personer, han fotograferer, skulle have et særligt fokus i udstillingen.

»Vores mål er altid at give kontekst, kontekst, kontekst«, siger Maggie Mustard.

»Der er helt sikkert folk, der ville foretrække, at værkerne stod alene. Men intet kunstværk er lavet i et vakuum. Alle kunstneriske praksisser er en del af de omgivelser, de bliver til i, og det ville vi gerne vise i udstillingen. Ikke kun fordi Arakis arbejde er provokerende, men fordi det kan lede til virkelig interessante diskussioner om vores dagligdag«.

På udstillingens første etage hænger store fotografier, på etagen over ligger de mere end 400 bøger, som Araki har udgivet gennem tiden, i en gigantisk glasmontre. På væggen hænger flere hundrede polaroidfotos af par, der har sex – inklusive billeder af Araki selv.

I ledsagende tekster på væggen beskriver flere af kvinderne, hvordan de har betragtet arbejdet med Araki som et samarbejde, de har været glade for.