52 nøgenbilleder, 3 kunstnere, 1 udstilling: Modeller er klædt af til skindet Et udvalg fra en rigmands store samling af Klimt, Schiele og Picasso udstilles nu på The Met i New York.

Man skulle have hår på brystet for at blive psykoanalyseret af Sigmund Freud, og da Scofield Thayer kom under doktorens behandling, brød han sammen. Thayer var bladudgiver, forlægger og stod for den første udgave på engelsk af Thomas Manns ’Døden i Venedig’.

Desuden var han hovedarving til et bomuldsimperium i staten New England, så han havde gode muligheder for at dyrke sin kunstinteresse.

Mens han var i Wien for at gå i psykoanalyse, fra 1921 til 23, erhvervede han 600 værker, især erotiske tegninger af Gustav Klimt, Egon Schiele og Pablo Picasso.

I 1925 testamenterede han næsten hele sin samling til Metropolitan Museum of Art i New York.

Museet fik dog først nys om gaven, efter at Thayer i 1982 var afgået ved døden.

Nu har Sabine Rewald fra the Met plukket de 52 bedste værker ud af en broget og ujævn samling og ladet dem udgøre udstillingen ’Obsession: Nudes by Klimt, Schiele, and Picasso’. Lige til 7. oktober kan man på Met Breuer på Madison Avenue se, hvordan spanieren Picasso og de frække østrigske kunstnere Klimt og Schiele kunne tegne og tolke kroppe.

Resultaterne er så forskellige, som de næsten kan blive. Picasso lægger i sin tegning (i midten) særlig vægt på drengens konturlinje og rumlighed. Han bliver mere nærværende som figur. Egon Schiele lader sin tegning (til højre) stå som en hurtigt og overlegent udført skitse, men går til gengæld tæt på de ædlere dele. Så tæt, at man godt kan forstå den forargelse, han undertiden vakte i det østrigske borgerskab. Og så er der Gustav Klimt (til venstre) og hans særlige fornemmelse for stregens dekorative virkning. I modsætning til de andre overlader han lidt mere til vores fantasi.