Endelig får Central Park en skulptur af en rigtig kvinde I hele New York er der kun fem statuer, der forestiller ikke-fiktive kvinder.

Man skal lede længe i New York, hvis man vil finde en skulptur, der forestiller en kvinde.

Og når man endelig finder en, forestiller den eventyrfiguren Alice fra ’Alice i Eventyrland’ eller en anden fiktiv figur. Til gengæld er der hele 145 skulpturer af mænd placeret rundtomkring i storbyen – inklusive Shakespeare og Beethoven, der begge er placeret i Central Park.

I hele New York er der kun fem statuer, der forestiller rigtige kvinder, men takket være kunstneren Meredith Bergmann vil det snart ændre sig.

I august 2020 vil hendes bronzestatue af de to kvindesagsforkæmpere Elizabeth C. Stanton og Susan B. Anthony blive afsløret i Central Park.

Det skriver den britiske avis The Guardian på sin hjemmeside, der også citerer Stanton og Anthony for i deres kamp for kvinders stemmeret at have skrevet følgende: »Mænd – deres rettigheder og intet mere. Kvinder – deres rettigheder og intet mindre«.