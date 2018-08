Hovedløs ugerning: Jysk havfrue lider samme skæbne som Den lille havfrue Den nye havfrue med lidt utraditionelle former, der befinder sig i Slotssøen i Kolding, har mistet sit hoved.

Man skal være meget glad for, at man ikke er en lille havfrue. For i Danmark er det forbundet med risikoen for at miste en bestemt kropsdel, som er meget væsentlig – også for havfrue-skulpturer.

Det er kendt sag, at alle turisters darling: Den lille havfrue ved Langelinie har mistet sit hoved mere end én gang. Men nu har en ny havfrue i Slotssøen i Kolding lidt den samme skæbne.

Den er udført af kunstneren Erik Valter og er gjort noget mere korpolent end billedhuggeren Edvard Eriksens klassiske version, hvad der har vakt opsigt og vrede.

Men ifølge Erik Valter er det sådan, at rigtige mennesker ser ud eller ender med at se ud, når de kommer op i årene. Så kan de godt tåle at miste et par kilo. Men der står ikke skrevet, at de så også skal miste hovedet. Den lemlæstede havfrue er placeret på en sten ude i Slotssøen, nær Koldinghus, og det var meningen med skulpturen, at den skulle være et motiv for især børn og barnlige sjæle, der havde lyst til at tegne eller male hende. Vandaliseringen blev opdaget onsdag morgen.

Til Erik Valters store irritation har den altså fundet sted lige før Koldings kulturnat den 24. august. Kunstneren har afvist, at den jyske havfrues halshugning er en happening, som han selv har sat i scene for at få mere spalteplads. For omtale i lokalaviserne har der allerede været en del af, men i starten var den mest affødt af havfruekroppens lidt utraditionelle former.

Endnu er der ikke oprettet en forening til danske havfruers beskyttelse. Men én ting er sikker, især på baggrund af den aktuelle hændelse: Det er ikke nok at sætte en havfrue på en sten ude i vandet, som ellers er en havfrues naturlige element.

Selv om det umiddelbart strider mod dens natur, bør hun måske løftes højt til vejrs, så havfruemordere ikke så nemt kan komme hende til livs.