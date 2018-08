Glemte kunstnere: Ægtepar ville have kunsten ud i hverdagslivet. Så den kunne stråle af glæde Dagmar og Henrik Starcke fortjener virkelig at komme ud af glemmebogen. Deres praksis lever videre hos nutidens kunstnere.

Det giver ikke meget mening, at ægteparret Dagmar og Henrik Starcke i dag stort set er glemt, for deres kunstneriske praksis er ikke helt ulig den, man finder hos en lang række unge kunstnere. Begge var nemlig helt i front, hvad angår eksperimenter med alternative materialer, ligesom de begge var levende optaget af at skabe kunst, der kunne og skulle ud i hverdagen og virkeligheden.

Henrik Starcke (1899-1973) benyttede sig således af temmelig utraditionelle materialer i sine skulpturer, som han sammensatte af alt fra potteskår og drivtømmer til emalje og rustfrit stål. Sidstnævnte materialer finder man blandt andet i ’De fire vinde’, der siden 1960’erne har lyst op foran Kastrup Lufthavn.

SERIE Glemte kunstnere Langt den tykkeste bog i kunsthistorien er glemmebogen. Men ikke helt få af de i dag glemte danske kunstnere fortjener at blive husket. Politikens kunstredaktion genopfrisker nogle af de navne – og værker – som man ikke er stødt på længe. Serien slutter i dag. Tidligere har vi skrevet om: Christen Schobius Jes Jacobsen Anna Petersen Rita Kernn-Larsen I dag: Henrik og Dagmar Starcke

Som altid når det gælder værker af Henrik Starcke, er der i ’De fire vinde’ tale om et kunstnerisk udtryk, der på én gang er eventyrligt, håndgribeligt og direkte glædesstrålende. Solen glimter i de gyldne ansigter, fødder og hænder, mens de personificerede vinde strækker sig begejstret mod hver sit verdenshjørne, så håret flagrer vildt.

Det er den slags værker, der fik kunsthistorikeren Haavard Rostrup til at skrive om Henrik Starcke, at »en intens lykkefølelse gennemstrømmer alt, hvad han har skabt«.

Det gælder både, når der er tale om store skulpturer som ’De fire vinde’ og løven i stentøjsmosaik, der i dag står ved Fredericia Idrætscenter, og mindre værker som den ravn, der siden 1945 har siddet i Klareboderne, lige om hjørnet fra Købmagergade i København.

Derfor var Henrik Starcke også et oplagt valg, da Finn Juhls mødesal i FN-bygningen, The Trusteeship Council Chamber, skulle udsmykkes. Resultatet blev den tre meter høje væghængte skulptur ’Kvinde med fugl’, hvor fuglen skal symbolisere frihed.

Og frihed var, hvad Henrik Starcke tog sig, når han slap fantasien løs og omskabte den til små funklende eventyr, der med deres helt almindelige materialer viser os, at drømme kan blive til virkelighed, hvis vi vil og tør.

Også Dagmar Starcke(1899-1975) både ville og turde.

Hun blev, i lighed med Henrik, uddannet som maler på Det Kongelige Danske Kunstakademi, men mens han skiftede maleriet ud med skulpturen, kastede Dagmar Starcke sig over billedtæpper skabt af stofrester, som hun klippede ud og satte sammen til motiver. Den praksis var hun ikke alene om, men Dagmar Starckes sikre stil satte hende hurtigt i en klasse for sig.

Det kan man få et indtryk af på Frederiksberg, nærmere bestemt på gavlen af Finsensvej 37C, hvor man siden 2004 har kunnet se den restaurerede version af Dagmar Starckes på én gang yndige og jordbundne malkepige fra 1952. ’Mælk gir sundhed’ står der med store letlæselige bogstaver. Men Dagmar Starcke lader de fire bogstaver i ’mælk’ rejse sig som tagryggen, mens ’gir’ er skrevet lodret.

Lige så legende er brugen af mønstret tekstil, der på den ene side optegner alting i omrids og alligevel lader os forstå, at malkepigen sidder på sin skammel. Forenklingen er så stærk, at det ligger på grænsen til det abstrakte. Og så alligevel ikke, for Dagmar Starcke giver aldrig køb på det fortællende billede.

Det ses også i den forrygende lille bog ’Hans Christian Andersens alfabet’ fra 1955, der i dag findes selv på National Library of Australia. Og selv om H.C. Andersen rimede sig gennem alfabetet på dansk, kan australierne også glæde sig, for en ukendt, men højst habil, oversætter har transformeret de små sentenser så elegant, at »Columbus over havet for/og Jorden den blev dobbelt stor« bliver til: »Columbus crossed the ocean blue/and multiplied the world by two!«.