Her er et billede, ingen gider at købe: Portrætmaleri af 'Mr. Brexit' måtte tilbage på lageret efter auktion Ingen gad byde på portrættet af den britiske Ukip-politiker Nigel Farage malet af den feterede kunstner David Griffith.

Kunstneren fejler ikke noget. Han har blandt meget andet malet den britiske prins Charles og tidligere premierminister James Callaghan. Faktisk er David Griffiths blandt Englands mest feterede portrætmalere, og derfor kom det også som en overraskelse, at ikke en eneste person gad byde på maleriet herover, som for nylig har været udstillet på det kongelige britiske kunstakademis prestigiøse sommerudstilling. Måske det har noget med manden på billedet at gøre. Nigel Farage, som han hedder, var leder af Brexit-kampagnen og det EU-kritisk parti Ukip, indtil han efter folkeafstemningen, der førte til, at Storbritannien forlader EU, trådte tilbage som leder af partiet. Den 54-årige politiker er kendt for sin farverige stil, sine gerne lilla slips og en politik, der har splittet briterne. Men en vurdering på 25.000 pund, godt 200.000 kr., var åbenbart for meget, selv for fans af politikeren, der netop er vendt tilbage til britisk politik som næstformand for Brexit-støttegruppen Leave Means Leave. »Han er en fremtrædende figur, uanset hvad du tænker om ham. Han er ’Mr. Brexit’, ikke sandt?«, siger kunstneren bag portrættet til The Sun.