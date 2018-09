Pandabjørnen Yang Yang maler for at støtte ny bog om sig selv Wiens zoologiske have kan prale af at have en kunstnerisk pandabjørn, der har sit eget ægthedsbevis.

Under tyve lande i verden har zoologiske haver med pandabjørne. Og kun en enkelt kan prale af at have en kunstnerisk bjørn siddende i buret.

I Schönbrunn Zoo – Wiens zoologiske have – maler pandabjørnen Yang Yang nemlig gestikulerende minimalistiske og abstrakte malerier gennem tremmerne. Og har man lyst til at hænge et pandamaleri op, kan man købe et for den nette sum af 3.653 kroner. Wiens zoologiske have samler pengene sammen til zoofotografen Daniel Zupanc, der gerne vil have råd til at udgive en bog om pandabjørnene i haven og deres rejse fra Kina til Østrig.

Bogen der skal udkomme på tysk og engelsk vil både indeholde illustrationer og fotografier helt tilbage fra 2003, da Schönbrunn Zoo fik de første pandabjørne, og desuden vil den indeholde en masse fakta om pandabjørnenes spisevaner og helbred.

Ofte kan hun ikke vente med at få fingre i penslen Eveline Dungl, zoolog

Yang Yang kommer til at male præcis 100 malerier, der bliver solgt med ægthedsbevis. Er man ikke interesseret i et sort-hvidt maleri, kan man også støtte ved at forudbestille bogen, købe postkort eller gennemtyggede bambuspinde.

Ifølge Eveline Dungl, der er zoolog og hjælper Yang Yang med at male, er der ikke tale om nogen form for udnyttelse af den store bjørn.

»Yang Yang nyder virkelig at male. Ofte kan hun ikke vente med at få fingre i penslen. Hun maler endda flere malerier på en gang, når hun føler for det. Og så tager hun en pause for at få sin belønning i form af en gulerod eller en sød kartoffel«, skriver hun på havens hjemmeside.

Indsamlingen har allerede oversteget de 185.000 kroner, man minimum skulle bruge, og man håber derfor at kunne offentliggøre den nye bog allerede til december.