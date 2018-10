Ny sag om plagiat truer: Dramaet om Jeff Koons’ parisiske tulipaner er slut ... men fortsætter på anden vis Jeff Koons’ 10 meter høje tulipaner bliver anbragt nær Champs-Élysées. Men ny sag om plagiat truer den amerikanske kunstner.

Måneders intense forhandlinger om placeringen af den amerikanske kunstner Jeff Koons’ bronzeskulptur af en hånd, som griber om en buket tulipaner, er endt med et kompromis.

Men den omstridte kunstners problemer i Paris er langtfra overstået.

Tøjkæden Naf Nafs kunstneriske direktør har slæbt Jeff Koons i retten med beskyldninger om plagiat af en af mærkets reklamekampagner fra 1980’erne.

Retssagen går nu sin gang, men i mellemtiden kan Jeff Koons glæde sig over, at hans gigantiske tulipaner i stærke farver nu får en endelig placering.

I stedet for den planlagte plads ved Palais de Tokyo, som udløste en strøm af protester, bliver skulpturen nu anbragt i anlægget bag udstillingsbygningen Petit Palais, hvorfra den vil være synlig fra Champs-Élysées med op til 350.000 daglige forbipasserende.

Kompromiset udløser et lettelsens suk hos alle implicerede. For Jeff Koons, der er en af verdens dyreste og mest fejrede moderne kunstnere med udstillinger overalt i verden, stod der både prestige og penge på spil.

FAKTA Omstridt gave Skulpturen er en gave og et udtryk for solidaritet med ofrene for terrorisme. Private sponsorer betaler alle omkostninger ved fremstillingen og placeringen af skulpturen, ca. 55 mio. kr. Myndighederne finansierer vedligeholdelse og overvågning.

Kunstner var rasende

Ved offentliggørelsen af den planlagte placering af kunstværket reagerede mange kunstnere og kritikere negativt.

Den 33 tons tunge skulptur ville underminere nogle af fundamenterne under Palais de Tokyo.

Andre mente, den ville skæmme panoramaet ud over Paris, og mange affærdigede Jeff Koons som en kunstner, der engang var original og talentfuld, men som i dag er en pengemaskine.

Jeff Koons’ repræsentanter var rasende, og de amerikanske myndigheder var utilfredse, for Jeff Koons ville med sin skulptur mindes ofrene for terrorismen, herunder de døde og sårede ved terroraktionerne i Paris 15. november 2015.

Der var tale om en gave. Kunstneren, hvis skulptur ’Balloon Dog’ blev solgt for 58,3 mio. dollars i 2013, ønsker ikke et honorar.

Omkostningerne ved produktionen af tulipanerne beløber sig til godt 50 mio. kr., som fonde og private investorer betaler mod et skattefradrag på 70 procent – som skatteyderne skal dække.

For Frankrig var sagen et diplomatisk dilemma.

»Forestil jer de internationale reaktioner og den internationale kontrovers, hvis vi havde sagt til amerikanerne: Vi vil ikke have jeres gave?«, lød det fra Paris’ borgmester, Anne Hidalgo, og den netop afgåede kulturminister, Françoise Nyssen, har brugt megen af sin kun godt et år lange karriere som minister på at finde en placering til skulpturen, som »var tilgængelig, synlig, og som kunne deles af alle«.

Det bliver tilfældet nu, og bystyret i Paris vurderer, at Jeff Koons’ tulipaner bliver en af byens nye attraktioner.

Alene i kraft af sin højde og de stærke farver bliver det muligt at se skulpturen både fra avenuen og fra Petit Palais, der ud over skiftende udstillinger hvert år er ramme om Fiac-messen for moderne kunst.

Samtidig ligger den amerikanske ambassade i nærheden, og symbolikken er derfor klar: Jeff Koons’ skulptur er tilgængelig for folket, og beliggenheden tæt på den amerikanske ambassade og tæt på stedet, hvor den anden amerikanske præsident Thomas Jefferson repræsenterede den nye amerikanske republik i årene op til den franske revolution i 1789, symboliserer venskabet mellem Frankrig og USA.

Anklage for plagiat

Koons og hans repræsentanter har flere gange besøgt Paris for sammen med de lokale myndigheder at finde et passende sted til tulipanerne.

Derimod valgte kunstneren at holde sig langt væk fra det retslokale i Paris, hvor den kreative direktør i tøjkæden Naf Naf, Franck Davidovici, forleden indledte en sag mod Jeff Koons.

Franck Davidovici anklager Jeff Koons for at have plagieret en af Naf Nafs reklamer, hvor symbolet for mærket, en lille gris, kommer en kvinde til undsætning, mens hun ligger udstrakt i sneen.

Jeff Koons, der tidligere er blevet beskyldt for plagiat, skabte i 1988 et værk i porcelæn med samme tema. Sagsøgeren ønsker skulpturen beslaglagt og omkring 2,1 mio. kr. i erstatning.