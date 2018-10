6 hjerter til omfattende udstilling: Glyptoteket hylder sjælden og sær kunstner over hele tre etager Det er ikke kun en meget rig og omfattende udstilling med Odilon Redon, som Glyptoteket har åbnet. Det er også den første i Danmark med den franske kunstner, der lagde realismen bag sig og vendte blikket mod andre verdener.

Hele tre etager har Glyptoteket ryddet i Henning Larsen-tilbygningen for at skaffe plads til en sjælden gæst: Odilon Redon og hans usædvanlige livsværk. Ikke de største værker, men det meste af det, denne franskmand efterlod sig: over 160 arbejder inden for grafik, tegning og maleri.