Kunstredaktørens anbefalinger: Sæt fut i forestillingsevnen til symbolisten Redons første solodudstilling i Danmark Politikens kunstredaktør guider her til tre interessante udstillinger, som du kan opleve i weekenden eller i efterårsferien.

Odilon Redons drømme

Det eneste, som maleren og grafikeren Odilon Redon (1840-1916) måske havde tilfælles med de franske impressionister, var sine årstal: for han levede, arbejdede – og især drømte – fra 1840 til 1916. For Redon var symbolist, hans motivverden var det, en kunstner kun kan drømme eller fantasere sig til. Hans virkelighed var altså et anliggende for forestillingsevnen, som det vil fremgå af ’Into the Dream’ på Glyptoteket. Det er den første soloudstilling i Danmark, som med ca. 150 værker – især fra Kröller-Müller Museum i Holland – introducerer essensen af denne franske kunstners værk. Udstillingen er suppleret med lydspots af musik og litteratur samt med værker fra museet, udført af kunstnere, som Redon var samtidig med eller inspireret af.

Odilon Redon - Into the Dream. Ny Carlsberg Glyptotek. Dantes Plads. Til 20. januar.

Foto: Christian Schmidt-Rasmussen

En kunstner der blev far

Udstillingen ’Den første morgen’ tager afsæt i unikke øjeblikke i et menneskes liv, som f.eks. da kunstneren Christian Schmidt-Rasmussen stod med Anton, sin nyfødte søn, på armen. Sådanne øjeblikke kan med tiden antage en mytologisk betydning for den, der har oplevet dem. Vi digter videre på dem i vores erindring og gør dem til sagn, hvor vi selv spiller hovedrollen. Ved hjælp af høje, bemalede papskulpturer af forskellige figurer har Schmidt-Rasmussen iscenesat disse fortidens forestillinger. Til inspirationen bidrager også den litteratur og de musikstykker, som han har læst og hørt. Det er bl.a. ’Morning has Broken’ af Cat Stevens og Procol Harums ’Grand Hotel’, som kunstneren anbefaler, at man lytter til forud for besøget.

Christian Schmidt-Rasmussen - Den Første Morgen. Møstings Hus. Andebakkesti 5, Frederiksberg. Til 16. dec.

Foto: Tom Powel

Schnabel går i aktion

Julian Schnabel regnes for en pioner inden for det vilde, figurative maleris genkomst i slutningen af 1970’erne. Derudover er den amerikanske multikunstner en oscarnomineret filminstruktør, kendt bl.a. for filmen ’Dykkerklokken og sommerfuglen’ fra 2007. I Danmark er den 66-årige Schnabel blevet et navn på grund af udstillingen ’Café Dolly’ i 2013, hvor han blev sat sammen med Francis Picabia og J.F. Willumsen på sidstnævntes museum. Med over 40 action-paintings fra 1985 til 2017 er den nye udstilling på ARoS i Aarhus den hidtil største med Schnabel-værker i Norden. Museet oplyser, at forberedelserne har stået på i to år, og at Schnabel har haft stort råderum under forberedelserne og dermed stor indflydelse på resultatet.

Julian Schnabel - Aktion Paintings 1985-2017. ARoS – Aarhus Kunstmuseum. Til 3. marts.