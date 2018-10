Slurp bløddyr i lange baner til østersfestival i efterårsferien I uge 42 er det østersuge i København, og der er masser af muligheder for at slubre østers i et væk. Ibyen guider her til nogle af de 25 arrangementer, man kan opleve i løbet af Oyster Trophy Week.

De danske østers har i mange hundrede år været lidt af en dekadent spise.

For knap 500 år siden ophøjede Kong Frederik II østersfangsten til at være under kongeligt monopol, og crime riders, der alligevel fangede eller spiste de bløde skaldyr, risikerede dødsstraf. Kongen kunne nemlig tjene store summer penge på at eksportere de mange danske østers til den russiske zar - og de penge ville han jo gerne sikre sig selv.

Det siges også, at østersen har særlige amorøse egenskaber, og at selveste Casanova spiste 50 stykker om dagen. En anden myte går på, at Cæsar invaderede Storbritannien i jagten på verdens bedste østers.

Og selv om ovenstående historier burde være lidt af et kvalitetsstempel og god pr for østersne, er der paradoksalt nok mange danskere, der aldrig har smagt de berygtede skaldyr.

Uanset om du er hyppig østers-sluprer eller en af de mange, der endnu ikke har stiftet bekendtskab med skaldyret, er der rig mulighed for spise østers i efterårsferien. Her får det lille, slimede skaldyr nemlig hovedrollen til en hel festuge i eget navn, nemlig Oyster Trophy Week.

Blandt festivalens mere end 25 østers-arrangementer er blandt andet en østerssafari, hvor du kan samle lige så mange østers, du kan bære. Helt gratis. Du skal bare huske dine gummirøjser og en spand - og efter et par timer i vandkanten i Vadehavet eller i Limfjorden, kan du have samlet nok ind til et kæmpe østersgilde.

Er du ikke så praktisk anlagt og foretrækker at blive hængende i hovedstaden, kan du besøge en af byens efterhånden mange østersudbydere, som i ugens anledning skruer op for østersentusiasmen.

På Musling Bistro er der for eksempel Østers Happy Hour fra tirsdag til lørdag kl. 15-18. Det betyder, at du kan få 6 østers for 100 kr. Onsdag 17. oktober har Musling Bistro desuden inviteret østersspecialisten Peter Rose, der til dagligt er souschef på Kødbyens Fiskebar. Han vil demonstrere og hjælpe alle med at åbne østers til stykprisen 15-30 kr. afhængigt af østersarten.

På Kødbyens Fiskebar kan du møde det trofaste makkerpar, østers og bobler. Hele ugen fra kl. 17.30-18.30 kan du nemlig købe kombinationen 3 østers og 1 glas bobler, Cremant fra Jura, for 100 kr.

Et langt mere utraditionel smagsparring er øl og østers. Ikke desto mindre er det netop denne kombination, du kan prøve hos Mikkeller i Viktoriagade. Her kan du smage tre forskellige øl-og-østers-serveringer, hvor de to bestanddele både kontrasterer og komplimenterer hinanden.

Det er ottende gang, at Oyster Trophy Week indtager Danmark - og oversigten over arrangementer kan ses her.

Oyster Trophy Week. 12.-21. oktober flere steder i landet.