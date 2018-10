Diabetes eller ondt i livet? Så tag en tur på museum Fra 1. november kan syge canadiere få ordineret kultur på recept.

Bor du i canadiske Montreal, og lider du af sukkersyge, depression eller noget helt tredje, kan du fra 1. november få en overraskende slags medicin: en tur på museum.

Canada har nemlig lagt sig i slipstrømmen fra andre lande, herunder Danmark, som har eksperimenteret med kultur på recept.

Og fra næste måned kan de canadiske læger derfor ordinere en tur på Montreals Museum of Fine Arts. Det skriver netmediet hyperallergic.com.

»Der findes efterhånden stærkere og stærkere videnskabeligt bevis for, at kunst som terapi er godt for din sundhed. Det øger blandt andet niveauet af stofferne kortisol og serotonin. Vi udskiller hormoner, når vi besøger et museum, og disse hormoner gør, at vi får det bedre«, forklarer Helene Boyer, vice-præsident for sammenslutningen af fransktalende læger i Canada, som er de første til at føre det nye initiativ ud i praksis.

Ikke kun psykisk effekt

Helene Boyer fortæller desuden til avisen Montreal Gazette, at de positive effekter af kunst og kultur ikke kun har indvirkning på psyken – det kan ligeledes forbedre det fysiske helbred.

»Mange mennesker tror fejlagtigt, at det her alene er et spørgsmål om psykisk sundhed. At kultur på recept er for folk, der er deprimerede eller har psykologiske problemer. Men det er ikke tilfældet. Det er også godt for personer med diabetes og andre kroniske lidelser«, siger hun.

»Siden 1980’erne har vi ordineret motion til vores patienter, fordi vi ved, at det øger de samme gavnlige hormoner. Men når vi har at gøre med mennesker, der er oppe i årene, er det ikke sikkert, de kan motionere«.

I Canada er kultur på recept foreløbigt et et-årigt pilotprojekt, men herhjemme udmøntede Kulturstyrelsen tilbage i 2016 syv millioner kroner, der var øremærket til kulturelle aktiviteter for langtidssygemeldte borgere.