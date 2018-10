Æd dine ord, Picasso: Robotmaleri solgt for uventet høj pris på auktion Computergenereret kunstværk røg til 43 gange vurderingen hos Christie's i New York.

Et maleri skabt af et lille computerprogram er blevet solgt til 432.000 dollar svarende til 2,8 millioner danske kroner hos Christie's i New York.

Dermed gik værket med titlen 'Portræt af Edmond Belamy' til mere end 43 gange auktionshusets maksimale vurdering på 10.000 dollar.

Det er resultatet af den franske kunstgruppe Obvious' arbejde med den algoritme, som nu står at læse i signaturen nederst i maleriets højre hjørne.

Den fodrede det parisiske trekløver, Hugo Caselles-Dupré, Pierre Fautrel og Gauthier Vernier, så at sige med gengivelser af 15.000 menneskeskabte portrætter fra årene mellem det 14. og det 20. århundrede.

Algoritmen består ifølge Hugo Caselles-Dupré dels af en 'generator' og en 'diskriminator'. Generatoren skaber nye billeder, mens diskriminatoren forsøger at se forskellene mellem menneske og generators frembringelser. Når diskriminatoren kan narres til at tro, at det computerskabte er menneskeskabt, er der bingo, forklarer han på Christie's hjemmeside.

Kreativ kunstig intelligens

Det var tilfældet med billedet af en nærmest kirkeligt klædt herre i sort og hvidt med det uudgrundelige navn Edmond Belamy.

Han er dog ikke ene om at være blevet portrætteret af Obvious' robotkunstner, som har afbildet en hel Belamy-familie med blandt andre en ældre Grev Belamy, en Hertuginde Belamy og en yngre blåklædt Madame De Belamy.

»Vi skabte 11 portrætter«, siger Pierre Fautrel til CNBC, »for at tale til så mange som muligt. For at få alle til at forstå, at kunstig intilligens kan være kreativ«.

Eller som Obvious formulerer det på en anden måde på deres hjemmeside ved at citere selveste Pablo Picasso:

»»Computere er ubrugelige. De kan kun give dig svar«. Altså, Picasso (1881-1973), der er vi så uenige«

Kunstgruppens algoritme, der har skabt millionværket. Foto: Obvious

Billedet af Edmond Belamy er det første af sin slags, som ender under hammeren hos et større aktionshus.

»Kunstig intelligens er blot en af flere teknologier, som vil havde forandrende indflydelse på fremtidens marked, selv om det endnu er alt for tidligt at sige noget om, hvad de forandringer kommer til at bestå i«, siger Christie's specialist, Richard Lloyd, som stod for salget, ifølge BBC.

Og imens har utallige debatterende sjæle så kastet sig ud i den klassiske - og ganske menneskelige - disciplin at diskutere:

Er det overhovedet kunst?