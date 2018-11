Nægter at levere naziplettet kunst tilbage: Efterkommere af jødisk kunsthandler sagsøger den hollandske regering Efterkommere af kunsthandlerne Benjamin og Nathan Katz sagsøger den hollandske regering for ikke at ville levere værker tilbage, efter at de i sin tid blev købt af nazisterne. De mener nemlig, at deres forfædre var underlagt tvang.

Under Anden Verdenskrig solgte de hollandske kunsthandlere Benjamin og Nathan Katz uvurderlig kunst af blandt andet Rembrandt og Jan Steen til nazisternes bedre borgerskab. Ofte var der tale om værker fra deres private samling.

Det har fået flere kritikere til at kalde det jødiske brødrepar for værnemagere. Anklagerne går også på, at de skulle have hjulpet nazisterne med at få adgang til kunst fra gallerier og private samlinger, som tyskerne ellers ikke havde mulighed for at købe.

Siden har tre generationer af Katz-familien argumenteret for, at Benjamin og Nathan Katz handlede under tvang. Samtidig har de uden held prøvet at få de værker, der blev solgt under krigen, tilbage. De mener, at værkerne tilhører efterkommerne, hvad der har fået dem til at sagsøge den hollandske regering.

Det skete i mandags, da den amerikanske arving, Bruce Berg, gik rettens vej og forlangte at få 143 værker tilbage. Det skriver The New York Times.

Det lykkes sjældent

Da sagen først begyndte at rulle, blev der af den hollandske regering nedsat et panel, der skal afgøre, hvorvidt familien skal have værkerne tilbage. I første omgang forlyder det, at de ikke har krav på kunsten, der nu er i hænderne på private ejere og offentlige museer i Holland.

Panelet mener, at fordi der i sin tid var tale om salg – og ikke tyveri – kan der ikke være tale om »ufrivillige omstændigheder«.

Sagen om Katz-familien, der er en af de mere spraglede i Hollands historie, bliver brugt som eksempel på, hvor svært det er for jødiske kunsthandlere at få kunst tilbageleveret, frem for hvis der havde været tale om private jødiske kunstejere.

Det hollandske panel, der ser på sagen, erkender, at det er mere svært for kunsthandlere – eller efterkommere heraf – at få tilbageleveret værker. Dog forsvarer de sig med, at »en sælgers mål altid må være at sælge, selv om det foregik under krigen, og selv om sælgerne var jødiske«.

Siden 2002, da panelet blev oprettet, har de behandlet 42 lignende sager. Kun i ni tilfælde har efterkommere af kunsthandlere fået værker tilbageleveret. 21 krav blev afvist, og i 12 sager returneredes en smule, men ikke alle værkerne fra de enkelte samlinger.