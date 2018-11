Verdens største K-popband siger undskyld for nazi-hat BTS, verdens største K-popband, er havnet i en regulær shitstorm, efter to af bandmedlemmer er blevet beskyldt for at have båret en nedgørende t-shirt og en nazi-hat. Nu kommer de med en officiel undskyldning.

Det har været et par heftige dage for det populære sydkoreanske boyband BTS, og det har fået holdet bag til at formulere en officiel undskyldning. Det skriver BBC.

Det hele startede med, at et af bandmedlemmerne blev beskyldt for at have båret en t-shirt med et billede af en atombombe. Kritikken gik på, at det lod til at hylde bombningen af de japanske byer Hiroshima og Nagasaki under Anden Verdenskrig.

Senere dukkede et andet billede op på Twitter, hvor et af gruppens medlemmer var iført en hat, som blev kritiseret for at minde om de hatte, nazisterne bar under Andens Verdenskrig.

Det fik brugere på sociale medier til at finde gamle billeder af bandmedlemmerne, hvor sangeren RM bar en grøn kasket i camouflage med et lille sølvemblem i panden, der gemte på et lille hagekors.

Boybandet BTS har en massiv online følgerskare, og de bliver ofte skildret som rollemodeller særligt i Sydkorea, hvor 'Korean Pop' er stort.

Derfor var Bit Hit Entertainment, agenturet bag BTS, også hurtig ude og skrive på Facebook, at det på ingen måde var meningen:

»Vi vil gerne udtrykke vores dybfølte undskyldninger for utilsigtet at have påført smerte og bekymringer hos alle, der tidligere har været ramt af totalitære regimer (...) Vi billiger ingen former for krigshandlinger eller brug af atomvåben«.

Kritik af bandet

Debatten blev kickstartet i oktober efter billedet af bandmedlemmet Jimin, der bar t-shirten, gik viralt på sociale medier. Det medførte blandt andet, at den ledende japanske tv-kanal Asahi aflyste en optræden med bandet.

Undskyldningen kommer også efter massiv kritik fra den jødiske menneskerettighedsorganisation Simon Wiesenthal Center, der beskyldte gruppen for at gøre grin med fortiden og kræve en offentlig undskyldning fra bandet og deres agentur.

»Det er helt tydeligt. De, der former og promoverer gruppen, er helt komfortable med at bagatellisere fortiden«, sagde rabbiner Abraham Cooper, leder på The Simon Wiesenthal Centre.

De har tidligere også kritiseret en optræden fra 2017, hvor boybandet gik på scenen med store, røde flag, der også ledte tankerne hen på 1940’ernes Nazityskland.

BTS består af syv sydkoreanske unge mænd, der debuterede i 2013 med sangen ’No More Dream’, og er siden blevet et af de mest populære K-popbands i verden med blandt andet optrædener i The Ellen DeGeneres Show og The Tonight Show med Jimmy Fallon.

De blev også det første K-popband, der kæmpede sig til tops og blev nr. 1 på den amerikanske hitliste Billboard.