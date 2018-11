Kontroversiel fransk rapport: Macron-bestilt rapport anbefaler, at Frankrig leverer titusinder af museumsgenstande tilbage til kolonierne

Men virkeligheden er, at hovedparten af landene, herunder Danmark, nægter at skride ind overfor private museer. I andre lande som for eksempel Frankrig gør lovgivningen det umuligt.

Det såkaldte Édit de Moulins, et dekret fra 1566, forbyder kongen og staten at skille sig af med kulturgenstande i offentlige samlinger. Dekretet er fundamentet for den nuværende lovgivning, der er ændret flere gange. For eksempel er det ikke muligt at tilbagelevere genstand, som er erhvervet i »god tro«.

I den nuværende debat peger flere kunsthistorikere på, at samlere eller videnskabsmænd i de forløbne 100 år har købt kunst og kulturgenstande, som i forbindelse med afrikanske stammekrige har skiftet ejer op flere gange. Hvordan er det muligt at finde den retmæssige ejer, ligesom dokumentation for ejerskab mangler?

Rene plyndringer

Bénédicte Savoy afviser ikke disse indvendinger. Men hun og Felwine Sarr peger på, at man i første omgang kan koncentrere sig om kulturgenstande, som enten blev bragt til Frankrig – og Storbritannien, Italien og Tyskland – i forbindelse med kolonikrige og regulære plyndringer fra 1870 og op til 1950´erne.

Dernæst kan man kaste sig over tyverier og plyndringer under videnskabelige ekspeditioner. Der var i mange tilfælde tale om såkaldt »videnskabelige razziaer«, og som ved de militære aktioner er der ingen tvivl om, at kulturgenstandene er stjålne.

Men hvad med lovgivningen? I det franske tilfælde forbyder lovgivningen ejerne af masker, smykker, udsmykning fra bygninger og våben at levere dem tilbage. Rapportens forfattere foreslår derfor, at staten rent formelt overfører ejerskabet til masker fra for eksempel Benin til landets regering, ligesom det er muligt at ændre lovgivningen.