Berømt fotografi gemte på en hemmelighed: Detektivarbejde afslører, at drengen med de blå øjne alligevel ikke er van Gogh Berømt ungdomsportræt af impressionisten Vincent van Gogh viste sig slet ikke at være af ham.

Et berømt ungdomsportræt af den impressionistiske kunstner Vincent van Gogh har nu vist sig slet ikke at være af ham. Fotografiet, der har været offentlig kendt siden 1957, forestiller en lyshåret dreng med blå øjne, og er i virkeligheden et portræt af kunstnerens bror, Theo, da han var 15 år gammel.

Det skriver The Guardian.

Det var Van Gogh-museet i Amsterdam, der efter nye undersøgelser måtte erkende fejlen. Efterfølgende fandt de et andet billede af Theo som 32-årig og lagde begge billeder op på Twitter, hvor ligheden ikke var til at tage fejl af.

I forbindelse med opdagelsen har Theos tipoldesøn, Willem van Gogh, der nu er rådgiver for museets bestyrelse, udtalt, at han er virkelig overrasket:

»Det er vores fornemmeste opgave at formidle historien om Van Gogh historisk korrekt. Og den her opdagelse er et fantastisk bidrag til det mål«.

Gennem de sidste 50 år har billedet fundet vej til mange kataloger og bøger, der givetvis kan stå over for en mindre redigering nu. Første gang billedet så dagens lys var, da den belgiske Van Gogh-forsker Mark Edo Tralbaut havde det med på en udstilling:

Dog har det aldrig været oppe at vende, at der kunne være tale om en anden dreng end Vincent van Gogh, fortæller Teio Meedendrop, seniorforsker ved Van Gogh-museet:

»Det er aldrig noget, vi har tænkt over, fordi vi synes, han lignede ham (red. Vincent van Gogh) så godt«.

Hollandsk tv tvivler

I 2014 kom de første tvivlere på banen, og det var et hollandsk tv-program, der ved hjælp af en særlig teknologi kom frem til, at det faktisk kunne være to forskellige personer.

Som reaktion undersøgte museet fotografiet nærmere, men konkluderede igen, at det måtte være den verdenskendte impressionist som ung.

Også forfatteren Yves Vasseur begyndte at stille spørgsmålstegn ved fotografiet. Sammen med museet fandt han ud af, at Theo havde boet i Bruxelles samtidig med fotografen af det omtalte billede i 1870’erne. Og at han havde et portrætfotografi af sig selv liggende, som blev taget, da han var 15 år gammel.

Forskerne blev enige om, at fejlen måtte bunde i, at brødrene lignede hinanden utroligt meget med deres rødblonde hår og lyse øjne.

Det gamle fotografi har også været gennem flere retsmedicinske undersøgelser på The University of Amsterdam’s Informatics Institute for slå helt fast, hvem billedet egentlig forestiller.

Direktøren for Van Gogh-museet, Axel Rüger, er ikke ked af opdagelsen, »for billedet er intet værd, hvis det ikke er ægte. Og nu har vi fået et fotografi af Theo«.

Van Gogh-museet har besluttet at beholde det originale fotografi i arkiverne, fordi det er utrolig skrøbeligt og lyssensitivt. Men en kopi af originalbilledet vil blive udstillet på den del af museet, der er dedikeret til Van Goghs liv.