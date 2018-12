Bizart gidseldrama: Retten har talt, men USA nægter stadig at levere milliondyr bronzestatue tilbage til Italien En årelang juridisk kamp er tilsyneladende slut, og Italien har rettens ord for, at Getty Museum i Los Angeles skal levere en 2.000 år gammel statue tilbage. Men museet nægter fortsat.

Efter en årelang fejde har den italienske regering fået landets højesterets ord på, at det amerikanske J. Paul Getty Museum skal levere en 2.000 år gammel bronzestatue, som de i 1977 købte for næsten 4 millioner dollars, tilbage. Det skriver The Guardian.

Museet giver dog ikke op uden modstand. Det Los Angeles-baserede museum har nemlig svoret, at det vil forsvare sine juridiske rettigheder over den ældgamle græske statue ’Victorious Youth’ — på dansk ’Sejrende ungdom’.



Bronzestatuen er lavet af den græske skulptør Lyssipos i årene 300-100 f.Kr. I 1964 blev den fundet af nogle fiskere ud for den italienske kystby Pesaro. Siden da har den skiftet hænder flere gange, indtil den i 1977 flyttede ind på J. Paul Getty Museum.

Museet nægter at afgive statuen

Den italienske regering sendte allerede i 1989 den første forespørgsel om tilbagelevering af statuen. Nu har de så fået rettens ord for, at statuen skal leveres tilbage til støvlelandet. I italienske medier lød det bl.a. fra landets kulturminister, Alberto Bonosoli: »Det glæder mig, at den juridiske proces endelig er slut, og at alle rettighederne til at få en ekstremt vigtig del af vores lands arv tilbage er blevet anerkendt«.

Men J. Paul Getty Museum nægter fortsat at udlevere statuen.

Statuen blev fundet i internationalt farvand, og museet købte den, ni år efter at en italiensk domstol fastslog, at der ikke var beviser, der pegede i retning af, at statuen tilhørte Italien. Derfor vil museet appellere den nye dom:

»Retten er ikke kommet med nogen form for forklaring på baggrunden for beslutningen, hvilket er modstridende med den afgørelse, man traf for 50 år siden, hvor der ikke var nogen beviser for italiensk ejerskab«, siger Lisa Lapin fra J. Paul Gettys kommunikationsafdeling i en pressemeddelelse.

»Desuden er og har statuen aldrig været en del af Italiens kulturelle arv. Tilfældige fund af italienske borgere gør ikke statuen til et italiensk objekt. Fundet uden for enhver moderne stat og nedsunket i havet i to årtusinder er det kun en flygtig og tilfældig forbindelse, bronzestatuen har til Italien«, siger hun videre.

’Victorius Youth’ er et af de mest populære værker på J. Paul Getty Museum. Det juridiske vedrørende statuen har været diskuteret, lige siden Getty købte statuen af den tyske kunsthandler Herman Heinz Herzer i 1977.

Prisen, museet dengang betalte, var næsten 800 gange større end det beløb, fiskerne blev betalt for deres fund.