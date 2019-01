Ny udstilling handler om djævelen i detaljen: En tegning af Jess Johnson kan være over en måned undervejs

Den australske kunstners er ekstremt krævende at tegne på grund af alle de bittesmå former, der skal placeres.

Sådan ser denne tegning slet ikke ud i virkeligheden. For i virkeligheden er den mindre, men med lige så utrolig mange detaljer. Den er tegnet – i hånden og ved hjælp af sylespidse penne – af den 41-årige kunstner Jess Johnson.

Jess Johnson har specialiseret sig i at skabe sådanne geometriske universer, hvor menneskelignende væsener figurerer i meget præcise og ofte strengt symmetriske mønstre.

Frem til den 17. februar kan denne tegning – og lignende værker af kunstnere som Audrey Flack, Callum Morton, Sim Jinks og Natasha Bieniek – ses på Mornington Peninsula Regional Gallery i det sydlige Australien. For alle disse værker gælder det, at djævlen er i detaljen. Hvilket også er udstillingens titel: ’Obsession: Devil in the Detail’.

Jess Johnson er født og opvokset på New Zealand.

I 2004 flyttede hun til Melbourne i Australien, og i 2016 tog hun fast ophold i New York. Det er her, at hun i dag frembringer sine enormt tidkrævende tegninger. En stor tegning af hende kan være over en måned undervejs på grund af alle de bittesmå former, som kunstneren skal placere i helheden.

’Mysteria Mystica Maxima’ og ’Contacting the DMT Machine’ står der skrevet på tegningen. Det er ikke tilfældige ord i forhold til tegningen. For mystisk er det, man ser på tegningen, og på den baggrund overrasker det heller ikke, at ordet DMT – kort for det psykoaktive og bevidsthedsudvidende stof dimethyltryptamin – også optræder i sammenhængen.

Ingen tegning af Jess Johnson er tilfældig. For før hun begynder at tegne, vælger hun altid et citat eller et stykke tekst fra en af sine notesbøger. Teksten er med til at bestemme tegningens udformning, og hvad den skal indeholde af referencer.

Desuden indgår citaterne ofte i den grafiske konstruktion af linjer, ligesom det er tilfældet her. Hun kalder dem selv for tegningens ’stillads’.